Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране

Ядерное оружие России может располагаться в любой точке на белорусской территории, нет нужды в его размещении у западных границ, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Белоруссия является западным форпостом Союзного государства, не обязательно располагать российские ядерные заряды у польских, литовских и латвийских границ, они могут быть где угодно, заявил Вольфович, передает БелТА.

Он добавил, что протяженность страны составляет порядка 600 километров по западной границе, что дает возможность поставить это оружие «где угодно», подходящих мест там достаточно.

Во времена СССР существовал Белорусский военный округ, там было более 43 точек размещения ядерного оружия, все они сохранились.

Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.