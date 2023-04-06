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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 18:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
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Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
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Ядерное оружие России может располагаться в любой точке на белорусской территории, нет нужды в его размещении у западных границ, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Белоруссия является западным форпостом Союзного государства, не обязательно располагать российские ядерные заряды у польских, литовских и латвийских границ, они могут быть где угодно, заявил Вольфович, передает БелТА.
Он добавил, что протяженность страны составляет порядка 600 километров по западной границе, что дает возможность поставить это оружие «где угодно», подходящих мест там достаточно.
Во времена СССР существовал Белорусский военный округ, там было более 43 точек размещения ядерного оружия, все они сохранились.
Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Глава КГБ Белоруссии заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах
Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах
На территории Белоруссии задержали подозреваемых в агентурной и террористической деятельности, ими оказались граждане Украины, Польши и стран Прибалтики, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
В отношении Белоруссии активизировалось проведение разведывательно-подрывной деятельности, правоохранители задержали нескольких польских граждан, они пытались провести операции по агентурной связи в стране, заявил Тертель, передает РИА «Новости».
Также задержаны и лица, с которыми работали польские агенты. Он уточнил, что польская сторона желает добиться обмена своих граждан.
На территории Белоруссии задержали десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную и подрывную деятельность, сказал глава КГБ Белоруссии.
Киевский режим обратился к Минску с просьбой обменять своих граждан, но белорусскую сторону предложение не устроило, поскольку ей не нужны «наркоманы, насильники» и другие лица, отбывающие там наказание.
Тертель отметил, что задержаны и граждане из стран Прибалтики, они также пытались работать с агентурными сетями.
Также глава белорусского ведомства отметил, что задержанные в Польше граждане Белоруссии, которых там объявили сотрудниками КГБ, не имеют отношения к деятельности белорусских спецслужб, передает ТАСС.
В конце марта СМИ в Польше сообщали, что в стране задержали иностранца, его подозревают в «разведывательной деятельности» в пользу России. В середине марта польское Агентство внутренней безопасности объявляло о поимке девяти иностранцев, якобы причастных к «шпионажу» в пользу России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Варшава предлагает Минску обмен белорусских граждан, подозреваемых в «шпионаже на Россию».
Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.
Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.
Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.
На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.
Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко
Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.
В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко
Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время заседания ВГС будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам.
Также будут приняты решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает ТАСС.
Ранее Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии.
Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие
Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».
Как сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», он в этом отношении радикал и считает, что ядерное оружие надо «свезти в одну кучу и уничтожить», передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что согласен со словам президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, но тогда США тоже должны убрать его из других стран.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности.
«Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии
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Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.
«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.
Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прилетел в Москву, сообщает агентство БелТА.
Отмечается, что это рабочий визит главы страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о подготовке к встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В четверг Лукашенко должен принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.
Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Лидеры общаются в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. В Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в среду прилетел в Москву.
Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
В Совбезе ответили на вопрос о сроках поставок ядерных боеприпасов в Белоруссию
Срок поставок ядерных боеприпасов на территорию Белоруссии определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«Решение за ними», – приводит его слова Telegram-канал агентства БелТА.
Накануне белорусский лидер прибыл в Москву, а затем Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Ранее сообщалось, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.
Путин начал встречу с Лукашенко в формате «тет-а-тет»
Президент Владимир Путин начал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле
Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора в формате «тет-а-тет».
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии под председательством лидеров стран в Кремле. Ожидается, что стороны рассмотрят ход выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, который предусматривает совместную работу по 28 отраслевым союзным программам, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Пул первого» появились первые фотокадры заседания.
Кроме того, Лукашенко еще в среду проговорили с Путиным ряд актуальных вопросов, передает БелТА. Уточняется, что по всем вопросам был приняты необходимые решения.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговор российского и белорусского президентов накануне затянулся далеко за полночь.
Лукашенко: В ходе переговоров с Путиным найдены решения по всем вопросам
Лукашенко заявил о найденных в ходе переговоров с Путиным решениях «по всем вопросам»
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения «по всем вопросам» в ходе переговоров, заявил белорусский лидер перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.
Президенты в ходе переговоров в среду достигнуты соглашения «по всем вопросам», которых было больше 10, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он подчеркнул, что в ходе беседы уделялось внимание вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь. В четверг они провели встречу в формате «тет-а-тет» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.
Путин: Госсовет Союзного государства найдет компромисс по всем вопросам
Путин выразил уверенность, что на ВГС Союзного государства будет найден компромисс по всем вопросам
Российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
На открытии заседания Путин поблагодарил правительства и парламенты двух стран за активную работу и подготовку к этому мероприятию. Он также отметил, что если останутся какие-то несогласованные вопросы, для них будут найдены приемлемые компромиссы, передает ТАСС.
«Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. Александр Григорьевич (Лукашенко) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу», – подчеркнул президент России.
В заключение Путин пожелал всем присутствующим успешной работы.
Напомним, встречу в четверг Путин и Лукашенко начали в формате «тет-а-тет».
Путин: Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами
Россия и Белоруссия намерены укреплять кооперационные связи со странами, которые хотят сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
«Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами, и хотят продолжать это сотрудничество в будущем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
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