«Синергия» запустила курсы подготовки военкоров

Университет «Синергия» открывает курс онлайн-лекций по подготовке репортеров к работе в горячих точках и зонах чрезвычайных ситуаций, для этого привлечены опытные военные корреспонденты и документалисты.

На десяти уроках выступят профессионалы, которые освещали военные конфликты на Северном Кавказе, в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, Ираке, Ливане, Ливии, Алжире, Судане и частично признанном Косове, сообщает RT.

На лекциях студентов ожидают выступления корреспондентов RT Марии Финошиной, Игоря Жданова и Ильи Васюнина.

Мастер-класс объединит опыт сотрудников разных телеканалов и студий, в нем будут участвовать Николай Долгачев и Борис Максудов с ВГТРК, Омар Магомедов и Михаил Чебоненко с НТВ, Денис Кулага из МИЦ «Известия», Сергей Белоус и Максим Фадеев из Realdoc.

Мастер-класс бесплатный и проходит на сайте проекта.

Первая лекция уже доступна, в ней военкоры рассказывают, как подготовиться к выезду в горячую точку. Они объясняют, зачем нужна аккредитация, в какой экипировке надежнее, что должно быть в личной аптечке, где безопаснее разместиться.

Уроки будут проходить по понедельникам и четвергам.