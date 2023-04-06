СМИ: Высокий спрос на Leopard-2 задерживает разработку нового франко-германского танка MGCS

Стремительный рост числа заказов на изготовление танков Leopard 2 создает риски длительной задержки в разработке франко-германской новой боевой машины MGCS, сообщила изданию Wirtschafts Woche («Виртшафтс Вохе») глава одного из ведущих военно-промышленных концернов ФРГ Renk, который производит коробки передач для германских танков Leopard 2 Зузанне Виганд.

По ее словам, суммарно фиксируется запрос на минимум 300 танков Leopard, которые могут стоять на вооружении около 40 лет, при этом нужно оценить с политической точки зрения, что это означает для дальнейшей реализации программы MGCS и следует рассчитывать «как минимум на перенос сроков ее завершения», передает ТАСС.

Реализацию программы также тормозят «трудные переговоры между французскими и германскими компаниями по поводу разделения производственных процессов», в которых не наблюдается.

Перспективы MGCS омрачает и тот факт, что танки Leopard «доступны, легко поддаются модификациям и существенно дешевле по стоимости».

Ранее Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна в скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».