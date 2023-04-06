За отказ выполнить приказ об участии в СВО двое мобилизованных получили по три года колонии

«Коммерсант»: Двое мобилизованных получили по три года колонии за отказ выполнить приказ об участии в СВО

Двое мобилизованных были осуждены на три года за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в материалах дела говорится, что Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова призвали после объявления частичной мобилизации в конце сентября прошлого года и признали годными к военной службе по категории «А». В октябре Дегтярев участвовал в боевых действиях, но после его вернули в военную часть. В ноябре он и Селиванов, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия и об убытии к местам выполнения специальных задач для восполнения некомплекта подразделений. Они отказались сначала в устной форме, а потом подали рапорты.

По данным следствия, рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих.

В итоге их действия квалифицировали по более тяжкой ч. 2.2 ст. 332 УК РФ, дело поступило в Курский гарнизонный военный суд 8 декабря, приговор был вынесен 22 декабря.

С приговором не согласился защитник одного из осужденных, подавший апелляционную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд (Москва). Согласно поступившим в вышестоящую инстанцию документам, оба военнослужащих признали вину и раскаялись, а также желают продолжить воинскую службу и участвовать в специальной военной операции.

По мнению защитника, командир после оглашения боевого распоряжения умышленно спросил о наличии среди военнослужащих лиц, не желающих его исполнять, чем спровоцировал осужденных.

Окружной суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее, не став смягчать приговор.