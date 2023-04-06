Немецкий эксперт предсказал значительный рост уровня недовольства жителей Германии правительством

Вальдемар Гердт: У немцев может закончиться терпение, и они выйдут на протесты

Уровень поддержки правительства ФРГ значительно снизился. Но учитывая степень снижения уровня жизни населения, еще остается достаточно высоким, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что больше половины немцев не хотели бы, чтобы правящая коалиция продолжала работу.

«Действующий кабмин раз за разом принимает антинародные решения, которые приводят к негативным последствиям в экономике и социальной сфере. Цены растут буквально на все. При этом уровень заработной платы остается прежним. Так что по сравнению с тем, насколько в Германии снизилось качество жизни, степень поддержки властей я бы назвал еще довольно высокой. По всем правилам демократии в стране уже должна была подняться протестная волна», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Безусловно, немцам в наименьшей степени свойственно выходить на улицы и устраивать забастовки. Вместе с тем сегодня мы видим, что уровень протестного потенциала растет. И рано или поздно даже наше терпение может закончиться. Поэтому я допускаю, что митинги могут быть. Но, конечно, не такие, как в других европейских странах», – считает собеседник.

«Немецким властям становится все труднее скрывать реальный уровень недовольства населения. Сегодня, по разным данным, он составляет уже более 50%. И несмотря на то что большинство СМИ подконтрольны правительству, даже в них уже просачивается соответствующая информация», – акцентировал Гердт.

«В ближайшие три-четыре месяца, как мне кажется, мы увидим значительный рост и без того высокого уровня недовольства в немецком обществе. Вполне вероятно, что это вынудит правительство уйти в отставку. Но из Вашингтона будут пытаться надавить на наши власти и заставить их сидеть как можно дольше. США сегодня крайне выгодно разрушить немецкую экономику и нанести серьезный урон нашему уровню жизни», – заключил он.

Ранее стало известно, что более 55% жителей Германии не желали бы, чтобы правящая коалиция продолжала работу, так как разногласия между участниками текущего состава не позволяют обеспечить стабильность. Об этом, со ссылкой на данные опроса, пишет газета Bild. Отмечается, что за сохранение правительства высказались только 30% участников опроса.

Как заявил политолог Генрих Оберройтер, жители Германии считают, что правительство из-за конфликтов не может найти решения, удовлетворяющие потребности населения. Важным граждане считают «сохранение уровня благосостояния, привычной стабильности и культурной идентичности».

Газета отмечает, 41% жителей Германии считают, что правящая в стране коалиция «может не продержаться до завершения срока действия своих полномочий». Еще 41% респондентов высказали противоположное мнение, а 18% не смогли дать однозначный ответ.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь прошедшие акции протеста в Германии. Тогда работники транспорта и других отраслей требовали повышения зарплат, при этом фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу.

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