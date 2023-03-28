Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года, Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
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Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

    Забастовочное движение охватило всю Германию
    		  
    28 марта 2023, 20:20
    Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?

    После начала российской СВО вся Европа оказалась в серьезном экономическом кризисе – отчасти из-за начала боевых действий, а отчасти потому, что в рамках санкционной войны разорвала экономические отношения с Москвой. И одной из самых пострадавших стран стала Германия. Экспортно ориентированные немецкие компании вынуждены были не только отказаться от российского рынка, но и в добровольно-принудительном порядке (то есть под давлением США) отказаться от дешевого российского газа. Чтобы покупать более дорогой американский.

    Также ряд немецких компаний был вынужден отказаться еще и от Германии. После принятия в США закона о льготном налогообложении для высокотехнологичного бизнеса европейские производители стали переезжать за океан. Туда, где поспокойнее, дешевле энергоносители и меньше налоги.

    В результате в ФРГ упал уровень жизни и, соответственно, возросли требования со стороны рабочего класса о повышении зарплат. «В то время как многие работодатели все больше полагаются на разовые выплаты, профсоюзы требуют постоянной компенсации за возросшую стоимость жизни», – поясняет суть требований немецкая Tagesschau. Это и стало ключевой причиной забастовки, которая потрясла всю Германию в понедельник.

    За пригоршню евро

    Формальным поводом для забастовки стала неспособность ряда работодателей договориться со вторым по количеству членов профсоюзом страны ver.di (требовавшим увеличения зарплаты своим членам на 10,5%, но при этом не менее чем на 500 евро).

    «Перед нами извечный конфликт между трудом и капиталом. Рабочие пытаются добиться от компаний индексации своих зарплат на уровень реальной инфляции, а инфляция в минувшем году в странах ЕС была рекордной за многие десятилетия. Бизнес, в свою очередь, индексировать зарплаты работникам не желает. Куда приятнее направлять деньги на дивиденды, а не на повышение зарплат», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

    С кем-то удалось в итоге договориться по-хорошему (например, с Deutsche Post). Однако ряд работодателей отказались удовлетворить пожелания профсоюза. После этого руководство ver.di объявило о забастовке.

    К бастующим присоединились и другие профсоюзы. В частности, EVG – профсоюз железнодорожников и сотрудников транспортной отрасли. «В авангарде забастовочных движений традиционно находятся рабочие транспортной отрасли, так как они лучше всего организованы благодаря живым и весьма боевитым профсоюзам», – говорит Иван Лизан.

    В итоге Германия оказалась парализована – причем в буквальном смысле. Остановились железные дороги, транспорт. Сотни тысяч людей вышли на улицы. Забастовка длилась сутки. Но если они не договорятся с работодателями, то забастовки продолжатся.

    В лучшем случае будет политическая рокировка

    В России, конечно, на немецких бастующих (а также на французских протестующих, вышедших на улицы против пенсионной реформы, принятой Макроном также из-за экономических проблем) смотрят с некоторым удовлетворением. Год назад европейские эксперты и политики, радовавшиеся введению санкций, предрекали крах российской экономики и массовые акции протеста на улицах Москвы и других городов РФ. В итоге они получили все это на своих собственных улицах.

    Однако помимо удовлетворения у российских зрителей проскакивает и надежда. Надежда на то, что массовые забастовки вынудят немецкое правительство отказаться от убийственного для своей экономики курса на конфронтацию с Москвой – ну, либо приведут к власти то правительство, которое откажется.

    Впрочем, эксперты не склонны разделять такой оптимизм. Масштаб экономического бедствия в Германии пусть и серьезный, но все-таки не критический. Страна пережила зиму, а местное население даже с сокращением реальных доходов живет все равно лучше, чем ряд соседей.

    «До ближайшей зимы внешнеполитических изменений не предвидится. Для правительства Германии в приоритете – наказание России. Ради этого власти готовы экономить на собственных гражданах, – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Зимой же надо будет чем-то топить. Тарифы могут существенно взлететь, нехватка газа образоваться. Предприятия могут в еще большем объеме закрыться или переехать в США. Именно тогда издержки помощи Украине должны дать о себе знать в полной мере».

    Кроме того, у действующей власти нет яркого конкурента, который может оседлать протестное движение улицы. «Для Шольца ситуация нормальная. Во-первых, население разочаровано в политиках в принципе, так что не ждет от них ничего. Во-вторых, у него нет сильного оппонента с интересной популистской программой, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – За время правления Меркель очень много молодых и перспективных политиков перегорели, так что сейчас выбирать не из кого».

    «Забастовки не приведут к смене внешнего курса, так как менять текущий политический класс не на кого. Сменщики ничуть не лучше. Плюс не стоит недооценивать политтехнологический арсенал текущих элит в виде партий-спойлеров, технических кандидатов, да и просто рабочей репрессивной машины. Плюс участники забастовок пока не заряжены на политические перемены», – говорит Иван Лизан.

    Чисто теоретически сам Шольц может власти лишиться. Речь может пойти о рокировке правящей коалиции. «Рейтинг Шольца падает, рейтинг Бербок падает еще быстрее. Но на уровне партий «Зеленые» более-менее остаются при своих, СДПГ и СвДП падают, а ХДС/ХСС – растет. Потому и есть вероятность переформатирования коалиции. Замены в ней СДПГ на ХДС/ХСС», – говорит Вадим Трухачев.

    Однако для России это не повод для радости.

    «Лидер ХДС Фридрих Мерц относится к России хуже, чем Шольц, и поддержка Украины в случае его прихода в канцлеры со стороны Германии еще вырастет», – продолжает Вадим Трухачев.

    Ведь по сути все немецкие системные политики сейчас занимают антироссийскую позицию – и в том числе потому, что у Германии недостаточно суверенитета для изменения своего внешнеполитического курса. Страна зависела и зависит от мнения Вашингтона.

    «С этой точки зрения нынешние забастовки выгодны Москве лишь в том смысле, что вновь возвращают фокус общественного недовольства на локальные и социальные проблемы, не позволяя винить во всем Россию. Этот процесс накладывается на общую усталость от Украины, толкая общественное мнение в направлении примирения с Россией. Но вряд ли европейские политики станут двигаться в этом направлении: уж слишком они несамостоятельны и уж слишком много было сожжено мостов между ЕС и Россией», – полагает Иван Лизан. Слишком много мостов – и слишком много трубопроводов.

     
     
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