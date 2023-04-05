Опрос показал падение уровня поддержки правительства Германии со стороны граждан

Более 55% жителей Германии не желали бы, чтобы правящая коалиция продолжала работу, так как разногласия между участниками текущего состава не позволяют обеспечить стабильность, говорится в материале газеты Bild, которая ссылается на данные опроса.

Опрос проводился по заказу газеты социологическим институтом INSA, передает ТАСС.

Так, 55% респондентов ответили отрицательно на вопрос о том, хотели бы они, чтобы правящая коалиция продолжала свою работу. За сохранение правительства высказались только 30% участников опроса.

Как заявил политолог Генрих Оберройтер, жители Германии считают, что правительство из-за конфликтов не может найти решения, удовлетворяющие потребности населения. Важным граждане считают «сохранение уровня благосостояния, привычной стабильности и культурной идентичности».

Газета отмечает, 41% жителей Германии считают, что правящая в стране коалиция «может не продержаться до завершения срока действия своих полномочий». Еще 41% респондентов высказали противоположное мнение, а 18% не смогли дать однозначный ответ.

Также из данных опроса TL/ntv-Trendbarometer следует, что 82% опрошенных граждан не верят в обещания Шольца начать «решительное обновление общества». Это мнение разделяют 89% респондентов-сторонников ХДС (Христианско-демократический союз Германии), 75% СДПГ (Социал-демократическая партия), 80% «Зеленых», 82% СвДП (Свободная демократическая партия».

Также 51% считают канцлера «слабым» для управления страной, следует из опроса Forsa. По данным Insa, 55% опрошенных не хотят продолжения работы коалиции.