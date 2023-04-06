Рогов: Обстрелы Мелитополя связаны с подготовкой наступления ВСУ в Запорожской области

Обстрелы инфраструктурных объектов в Мелитополе в последние дни связаны с попытками вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушить снабжение российских сил и мирного населения перед контрнаступлением в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, обстрелы инфраструктуры – звенья подготовки контрнаступления ВСУ, поскольку каждая такая проблема дает большую нагрузку на транспортные узлы, а когда снабжение переходит на грузовой транспорт, это влияет на скорость и объемы поставок.

Рогов добавил, что безопасность может быть обеспечена, когда любые необходимые грузы мирного или военного назначения поставляются в сроки, передает ТАСС.

Он отметил, что железная дорога обеспечивает большую ритмичность поставок и заметно большие объемы перевозок, чем автомобильный транспорт, и если задержки возникают, то это угроза безопасности в прямом смысле.

В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.