«Коммерсант»: Покинувшие Россию западные бренды потеряли 2 млрд долларов

Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за военных действий на Украине, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до 2 млрд долларов, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», общий объем потерь зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил 1,3–1,5 млрд долларов, а с учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 млрд.

Самые ощутимые потери – у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA – на их долю вместе приходится более 1 млрд долларов, до 140 млн приходится на Decathlon, у французского Hermes и итальянского Moncler, получивших общий убыток более чем 200 млн долларов.

Среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что все магазины бывшей Zara, а также другие точки, принадлежащие ранее испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны.