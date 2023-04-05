Путин назвал причины деградации отношений России с ЕС

Взаимоотношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) за последнее время деградировали, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

«Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали. К нашему большому сожалению», – приводит его слова ТАСС.

По словам Путина, Россия видит причину в том, что ЕС оставил в стороне свою основную, изначальную функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на Европейском континенте и «инициировал геополитическое противостояние с Россией».

Также он добавил, что Москва рассчитывает, что со временем разногласия с Европейским союзом останутся в прошлом и отношения начнут восстанавливаться.

«Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации.