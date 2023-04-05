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Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
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Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в России – «Сиско системс».
Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года. Это связано, помимо прекращения продаж, с приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.
Как указывается в документах, материально-производственные запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей, передает ТАСС. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.
Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования, кроме того, уже уничтожены основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
Как уточняется в бухгалтерской отчетности, «Сиско системс» за июль-август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей.
Напомним, в июне производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой
«Фонтанка»: Треповой вручил статуэтку с бомбой таксист в Москве
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Подозреваемая в подрыве петербургского кафе Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявила, что получила статуэтку с бомбой в Москве, сообщили источники.
Трепова получила бюст со взрывным устройством внутри в Москве, сообщили источники «Фонтанки».
По данным портала, она получила предмет от таксиста. Внутри статуэтки якобы была зашита сим-карта, а бомбу активировали на расстоянии.
Отмечается, что Трепова действительно несколько раз посещала встречи с Татарским.
2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Максим Фомин, пострадало более 40 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Национальный антитеррористический комитет указал, что теракт разработали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова была активной сторонницей этой структуры, ее задержали по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.
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Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Артем Усс раскрыл подробности побега из-под домашнего ареста в Италии
Сбежавший из-под ареста в Италии Артем Усс рассказал о том, как оказался в Москве
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, предприниматель Артем Усс, сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.
Усс отметил, что ранее рассчитывал на беспристрастность суда в Италии, но тот «продемонстрировал свою явную политическую ангажированность» и «готовность прогнуться под давлением США», передает РИА «Новости».
Он отметил, что находится в Москве и благодарен сильным и надежным людям, которые были с ним в эти «драматические дни». Усс считает победой свое возвращение в Россию в условиях международной обстановки, когда против страны играют без правил.
Ранее сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста.
Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям
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Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости».
«Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства.
Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС.
Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя.
Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
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Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.
Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.
Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.
По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.
«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.
По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».
Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.
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У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Украина завершила подготовку к контрнаступлению, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава и техники, и теперь ждет отмашки. По словам Рогова, все может произойти в любой момент, передает РИА «Новости».
По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.
Рогов также назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения, ничего подобного не было и нет, «Россия в силах защитить свои территории и своих граждан».
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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В Польше раскрыли тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, заявил изданию Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, украинский конфликт зашел в «стратегический тупик», а это указывает на приближение момента, когда придется его завершить «политическим путем», то есть в ближайшее время вероятно можно ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».
«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, это первая из серии подобных поездок», – подчеркнул Скшипчак.
Также генерал добавил, что Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки ввиду накопившейся усталости Запада от конфликта на Украине.
Ранее в Польше испугались втягивания в войну с Россией.