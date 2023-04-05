Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей

Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в России – «Сиско системс».

Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года. Это связано, помимо прекращения продаж, с приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.

Как указывается в документах, материально-производственные запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей, передает ТАСС. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.

Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования, кроме того, уже уничтожены основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.

Как уточняется в бухгалтерской отчетности, «Сиско системс» за июль-август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей.

Напомним, в июне производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.