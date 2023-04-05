Telegraph: Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу нанесет по Западу тройной удар

Россия в данный момент находится в выигрышном положении в связи с тем, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против Соединенных Штатов, выразила мнение обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.

По ее словам, высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию, а решение ОПЕК+ указывает на то, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. При этом рост цен на нефть ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут, передает РИА «Новости».

Обозреватель добавила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, скорее всего, станет российский лидер Владимир Путин.

Как заявил в докладе аналитик Бенджамин Хильгеншток, повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 млрд долларов в год.

Также корреспондент заметила, что западные санкции «запоздали» на российское топливо, так как начали действовать только в декабре 2022 года, когда доход Москвы начал снижаться, но ОПЕК вмешался и вновь их подстегнул.

«Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции», – подчеркнул обозреватель.

На торги продолжает влиять и решение ОПЕК+ по сокращению добычи. В итоговом коммюнике было объявлено, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 млн баррелей в сутки до конца года.