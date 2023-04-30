Собчак назвала Вячеслава Зайцева самым недооцененным российским дизайнером

Собчак: Слава Зайцев – самый недооцененный российский дизайнер, ограниченный «Модным приговором»

Художник-модельер Вячеслав Зайцев – самый недооцененный российский дизайнер, «наш Пьер Карден и наша Вивьен Вествуд», заявила телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Собчак в Telegram посетовала, что Зайцева многие воспринимают только «как человека из «Модного приговора», хотя у него «совершенно другой размах личности и масштаб таланта». По ее словам, Зайцев стал «первой крутейшей звездой российской моды», а его показы были «революцией».

Как заявила Собчак, «визионер мирового уровня» в Голливуде становится «успешен как Спилберг», а в Москве или Санкт-Петербурге «ты Балабанов» или Зайцев, «ограниченный «Модным приговором», хорошим денежным попсовым проектом, бесконечно далеким от человека, чье имя стоит первым в истории российской моды». «Goodnight, sweet prince. Так, кажется, говорят ушедшим эпохам», – говорится в сообщении.

Шоумен Сергей Зверев выразил соболезнования родственникам и близким модельера. Он назвал смерть Зайцева «очень большой потерей для мировой моды, для российский моды». «Это не просто ушел человек, это ушла глыба, легенда, мой наставник, мой учитель», – приводит его слова РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram также выразила «соболезнования семье, друзьям, нам всем». Она рассказала, что «успела побывать, как теперь понимает, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем». «Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное!» – говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram назвала Зайцева «советским и российским первопроходцем в мире моды, который вывел нас на самые престижные подиумы мира». Москалькова заявила, что Зайцев – «первый, покоривший столицу моды – Париж», он был «мастером, человеком-эпохой в мире прекрасного».

Напомним, Зайцева доставили в одну из больниц в Подмосковье с желудочным кровотечением. Модельер умер в реанимации. Ему было 85 лет.