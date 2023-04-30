Назначен новый замминистра обороны по МТО

Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен генерал Кузьменков

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, сообщили в Минобороны России.

По сообщению Минобороны, на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, передает ТАСС.

Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в городе Горловка. После школы, в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. Службу офицером начал в 1992 году, с должности начальника склада.

С 1998 года на протяжении девяти лет служил заместителем командира по тылу – начальником тыла отдельного комендантского полка. Затем возглавлял продовольственную службу управления тыла Московского военного округа. Являлся заместителем командира по тылу – начальником тыла гвардейской танковой дивизии.

В 2000 году Алексей Кузьменков получил дополнительное образование в Военной академии тыла и транспорта. Через девять лет завершил курс обучения в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

В 2009 году назначен начальником тыла – заместителем командующего армией по тылу в Московском военном округе. На протяжении 2011 года служил заместителем руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России.

В августе 2012 года занял должность руководителя департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. С 2014 года департамент планирования и координации материально-технического обеспечения МО РФ был переформирован в Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

На должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению назначен в сентябре 2018 года.

К исполнению полномочий заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Кузьменков приступил 16 сентября 2019 года. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 10 декабря 2020 года Кузьменкову присвоено звание генерал-полковник.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев был снят с должности замглавы Минобороны.