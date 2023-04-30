В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем

Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».

Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.

Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.