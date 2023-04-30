Боец штурмового формирования рассказал о продвижении в Артемовске

Боец группы «Вагнер»: До полного освобождения Артемовска российским штурмовым формированиям остается пройти около 1,5 км

Российским штурмовым формированиям до полного освобождения Артемовска остается пройти около 1,5 километров по городской застройке, сообщил боец группы «Вагнер».

Боец штурмового подразделения рассказал, что линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города, остается пройти немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор. По его словам, украинским военным «от потолка» если и осталось полтора километра в городе – то крупно повезло, передает РИА «Новости».

Боец рассказал, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, которая разделяет город на две части. Жилые дома находятся на возвышенности, с которой украинские военные вели наблюдение и корректировали огонь по штурмовым формированиям.

При этом боец уточнил, что пока киевские боевики еще контролируют здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артемовска.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении российских штурмовых отрядов в Артемовске. Позже стало известно, что российские войска в западной части города пресекли провокацию с химикатами.