В западной части Артемовска пресечена провокация с химикатами

Разгрузка Вагнера: Противник пытался установить в западной части Артемовска контейнеры с неизвестным химвеществом

Группа специалистов противника в полной химической защите и противогазах пыталась установить перед линией соприкосновения сторон конфликта в западной части Артемовска контейнеры с неустановленными химическими веществами, сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Как утверждается в сообщении, в западной части Бахмута (Артемовска) специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами, передает РИА «Новости».

При этом сообщается, что группа была полностью уничтожена.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении российских штурмовых отрядов в Артемовске.