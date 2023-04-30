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В западной части Артемовска пресечена провокация с химикатами
Разгрузка Вагнера: Противник пытался установить в западной части Артемовска контейнеры с неизвестным химвеществом
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Группа специалистов противника в полной химической защите и противогазах пыталась установить перед линией соприкосновения сторон конфликта в западной части Артемовска контейнеры с неустановленными химическими веществами, сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Как утверждается в сообщении, в западной части Бахмута (Артемовска) специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами, передает РИА «Новости».
При этом сообщается, что группа была полностью уничтожена.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении российских штурмовых отрядов в Артемовске.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу
Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».
Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.
«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.
Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.
Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
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Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.
Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Умер актер и ведущий Сергей Колесников
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
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Актер кино и театра, телеведущий Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Иван.
По его словам, это случилось в ночь на субботу. Время и место прощания еще не определены, передает ТАСС.
Сергей Колесников – актер театра и кино, заслуженный артист России.
Кроме ролей в кино и сериалах был известен как ведущий передачи «Фазенда» на «Первом канале» (вел выпуски с 2006-го по 2012 год).
Родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского Художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в «Жизни Галилея» по Бертольту Брехту.
Дебютировал в кино в 1976 году в фильме «Только вдвоем», где ему сразу досталась главная роль.
В России прославился ролями в сериалах «Петербургские тайны», «Московская сага» и «Дальнобойщики». Кроме того актер сыграл в фильме «Крепкий орешек 5» (2013 год).
Также Колесников являлся актером дубляжа, в частности, его голосом в 1960-1980-х говорил Джеймс Бонд.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
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Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.
«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.
Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.
«Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.
По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
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Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.
«Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.
«Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».
Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.
Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Россиянам напомнили об изменении порядка доставки пенсий с 1 мая
Член ОП Виноградов: С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России»
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С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России», рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
До 1 мая 2023 года получить пенсию можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Однако уже с 1 мая закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс, передает РИА «Новости».
Как отметил член Общественной палаты в беседе с ПРАЙМ, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому, исключена лишь возможность получения наличных в кассах кредитных организаций, то есть в банках. По словам Виноградова, это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки. Эксперт также отметил, что максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление.
Напомним, во вторник в РЭУ им. Плеханова напомнили о повышении с 1 мая некоторых пенсий.
В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
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В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».
В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.
Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.
В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»
Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.
Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».
«Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.
«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.
В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».
«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.
Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.
Украинские беспилотники повредили четыре цистерны с топливом в Севастополе
Глава Севастополя Развожаев заявил, что украинские БПЛА повредили четыре цистерны с топливом
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В результате атаки украинских БПЛА в Севастополе повреждены четыре цистерны, остальные были изолированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время пожар фактически локализован, бедствие не влияет на ход снабжения города топливом, так как те самые резервы не использовались для поставок топлива на автозаправки.
Также Развожаев отметил, что на данный момент специалисты Роспотребнадзора начали замерять показатели предельно допустимой концентрации загрязнений в воздухе на территории микрорайона Казачья Бухта.
Кроме того, глава Севастополя отметил героическую работу пожарных, которые действовали слаженно и быстро, подавляя пожар четвертого ранга. Он также заметил, что работы по тушению еще не окончены, но главное, что никто не пострадал.
Как отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, все проведенные в микрорайоне замеры будут отражены на сайте Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА, в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом.
В одном из сел Армении нашли считавшуюся пропавшей без вести россиянку
Полиция Армении нашла в селе Воскеат Армавирской области считавшуюся в России пропавшей без вести 18-летнюю девушку
Сотрудники полиции Армении обнаружили в одном из сел республики 18-летнюю россиянку, считавшуюся в России пропавшей без вести, сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве сообщили, что оперативники Вагаршапатского отдела полиции обнаружили в одном из домов села Воскеат Армавирской области Армении и препроводили в отделение 18-летнюю гражданку Российской Федерации Карину Л, которая с 1 апреля разыскивалась правоохранительными органами Республики Алтай в качестве пропавший без вести. Об обнаружении девушки проинформированы инициатора розыска, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля полиция задержала в Ереване мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство.
Посол России в Польше предупредил об ответе Москвы на захват школы
Посол России в Польше сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы
Москва заявит протест властям Польши после захвата школы при посольстве России, произошло нарушение Венской конвенции Варшавой, заявил посол Сергей Андреев.
Инцидент он назвал противоправным действием, вторжением на территорию дипломатического объекта и нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях, передает РИА «Новости».
Посол России в Польше добавил, что последует реакция на действия польских властей.
Также отмечается, что при подобных условиях школа при посольстве России работать не может. Будет подобрано другое помещение дипломатической миссии, чтобы позволить детям завершить учебный год и сдать экзамены.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России.