Балканские СМИ испугались вымышленного ЧВК «Бакенбарды»

Балканские СМИ активно обсуждают первоапрельскую шутку главы Россотрудничества Евгения Примакова о создании вымышленного гуманитарного ЧВК «Бакенбарды».

Примаков в своем Telegram-канале написал, что сербские Blic, Adria TV, черногорская ДАН и даже Euronews начали «на полном серьезе» обсуждать «первоапрельский вброс про то, что Россотрудничество будет создавать свое гуманитарное ЧВК «Бакенбарды»».

Глава Россотрудничества призвал объяснить «этим людям, что есть такой специальный праздник «День дурака»», и в этот день не стоит верить, что кто-то создает «гуманитарное ЧВК» с названием «Бакенбарды».

«И вот целая толпа совершенно бессмысленных и глупых, как дрова, леммингов пошли тыкать своими пальцами невинные клавиатуры со страстным разоблачением. Люди не думают, люди не рефлексируют, они распространяют», – добавил он.

По его словам, он попросит «коллег в информуправлении, в Русских домах сделать пометки напротив названий вот этих медиа» и авторов для того, чтобы «больше с ними ни по какому поводу не связываться». «Пусть высасывают свои сенсационные новости откуда там они привыкли», – уточнил Примаков.

«И да, качество балканской (и, в частности, сербской) прессы мне сегодня раскрылось с новой яркой стороны. Мне бы очень хотелось, чтобы читатели и поклонники каждого из этих СМИ тоже знали о том, какое это самое они читают. Обидятся ли на меня за это шоу вот эти «журналисты» – ну, наверное, обидятся и напишут еще какие-то гадости. Счастья им, здоровья», – резюмировал глава Россотрудничества.

Напомним, 1 апреля Евгений Примаков опубликовал в Telegram шутку о том, что Россотрудничество в целях безопасности решило создать «гуманитарную ЧВК с рабочим названием «Пушкинисты» (как вариант – «Бакенбарды»)» для обеспечения безопасности Русских домов и прав наших соотечественников. «Полагаю, что появление хорошо вооруженных крепких и мотивированных людей в наших культурных центрах, находящихся, например, в прибалтийских республиках, на страже Пушкина и Рахманинова, сделает работу по культурно-гуманитарному направлению весомее и зримее», – добавил он.