В МВД раскрыли подробности задержания Треповой

Представитель МВД Волк: Трепову задержали на съемной квартире в Петербурге

Подозреваемая в причастности к убийству военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) Дарья Трепова задержана на съемной квартире, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали Трепову на съемной квартире в Петербурге, сообщила Волк, передает РИА «Новости».

Сейчас с ней проводятся процессуальные действия.

О задержании Треповой сообщалось в понедельник. В СМИ указывали, что Татарский якобы лично был знаком с ней.

Она сама также подтверждала, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.

В Красносельском райсуде Петербурга сообщали, что в феврале 2022 года она получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции.