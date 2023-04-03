Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к подрыву кафе в Петербурге

Муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов заявил, что не имеет отношения к подрыву кафе в Петербурге

Супруг подозреваемой в подрыве петербургского кафе Дарьи Треповой член Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов заявил, что не имеет отношения к теракту, заявили в ЛПР.

Трепова не была членом партии, она также не была сторонницей Либертарианской партии, а ее супруг Рылов уже долгое время живет за границей, заявили в ЛПР, передает РИА «Новости».

Он заявил, что не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Треповой и не был осведомлен о них, указали в политическом объединении.

В партии подчеркнули, что осуждают «агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам».

Трепову задержали в понедельник. По данным прессы, погибший при взрыве военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) якобы лично знал ее.

В Красносельском райсуде Петербурга уточнили, что в феврале 2022 года она получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции.