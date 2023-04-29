В Британии начали расследование после сообщений о схеме подлодки в туалете паба

Британский флот начал расследование после сообщений СМИ о том, что в туалете паба нашли схему подлодки

ВМС Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаруженных в пабе якобы секретных документах со схемой устройства новейшей подлодки HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов, сообщила The Guardian.

Издание со ссылкой на официального представителя британского флота пишет, что на самом деле речь идет о типовых документах, которые не представляют секретной информации, якобы они предназначены для учебы. Но расследование будет проведено очень тщательно, поскольку в британском флоте серьезно относятся к безопасности, передает ТАСС.

«Речь идет о типовых учебных документах, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств произошедшего», — сказал он.

Газета The Sun писала, что в туалете паба в Великобритании были обнаружены секретные бумаги, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов.

По словам источников британских СМИ, обнаруженные документы являются частью руководства, которое в упрощенном виде описывает внутреннее устройство субмарины.

Ранее двух командиров подразделения военно-воздушных сил США временно отстранили от работы после масштабной утечки секретных документов.