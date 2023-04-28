ЕР и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлениям фронтовиков с Днем Победы

Волонтеры Победы вместе с партией «Единая Россия» в рамках акции по поздравлениям фронтовиков с Днем Победы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, вручают подарки, оказывают помощь и осуществляют их мечты.

В день старта акции в Санкт-Петербурге Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко поздравила 96-летнюю защитницу Ленинграда, ветерана ВОВ Александру Петровну Лещук. Волонтеры вместе с председателем движения вручили ветерану подарки, а также исполнили давнюю мечту Героя – пригласили ее на парад Победы в Москве 9 мая.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» тем Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну. Время неумолимо, и из поколения героев-победителей осталось 17 тыс. фронтовиков, среди них и ветераны, проживающие на новых территориях. «Единая Россия» закупила подарки для каждого. Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать будущим поколениям», – отметила Занко.

«Рада, что сегодня удалось осуществить мечту Александры Петровны: сообщила ей, что она вместе с внучкой и правнуком приедет в Москву и обязательно увидит главный Парад Победы на Красной площади. А мы поможем в сопровождении. Такие встречи, как сегодня, навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Рада, что наша молодежь понимает это и стремиться как можно больше общаться с фронтовиками. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь все, чтобы не допустить повторения», – подчеркнула она.

В Москве добровольцы и исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова пришли в гости к 96-летнему Рему Васильевичу Балакиреву. Волонтеры подарили ветерану подарки, приятным для него сюрпризом оказались фотографии с его путешествия в Санкт-Петербург на Главный военно-морской парад.

В июле 2022 года добровольцы помогли исполнить мечту ветерана – увидеть этот парад. Волонтеры Победы лично сопроводили его на мероприятии.

Также в Москве Волонтеры Победы навестили 103-летнюю Шевченко Ольгу Афанасьевну. Добровольцы передали ветерану подарки, плед, который будет согревать героя, а также письма Победы, которые написали ей учащиеся школ.

«Освобождала всю Белоруссию. Затем мы дошли до Берлина, а потом освобождали Кенигсберг. Были невероятные чувства, ведь мы спасали людей от жестоких нацистов», – рассказала ветеран.

В Московской области добровольцы приехали в Дмитровский интернат. В нем активисты организовали концерт, досуг для Героев, передали письма и открытки от школьников, а также вручили подарки.

«Волонтеры Победы уже готовы поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Мы по традиции начали поздравления с Советов ветеранов и ветеранов. Есть такие люди, которые стали нам очень близки и дороги за время нашей деятельности. Мы искренне рады и горды тем, что общаемся с настоящими Героями! Общение с нашими дорогими победителями очень вдохновляет нас и дает возможность продуктивно работать весь год», – сказала волонтер Победы Надежда Ковалева из Воронежской области.

В Удмуртской Республике добровольцы пришли в гости к Клавдии Никитовне Ивановской – радистке НКВД. Она участвовала в сопровождении Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Клавдия Никитовна служила на 2-м Украинском фронте до окончания войны, День Победы встретила в Будапеште. «Это такое торжество было! Это такая радость была. Передать не могу! Все пережито! Но с войны я приехала вся седая», – отметила ветеран о Великой Победе.

Поздравления в разных форматах пройдут и в других регионах России.