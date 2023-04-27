Мизулина призвала предупреждать авторов об ответственности за деструктивный контент

Авторов необходимо предупреждать об ответственности за деструктивный и лживый контент, прежде чем обращаться в правоохранительные органы, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина, об этом она заявила на XII Форуме безопасного Интернета.

Она выразила мнение о том, что прежде чем предпринимать какие-то действия стоит попробовать выстроить конструктивный диалог.

«Один из вариантов решения – это предупреждение авторов контента об ответственности. Лига безопасного интернета выбрала уже для себя этот новый путь и новый подход к работе с опасной информацией: с блогерами, стримерами, исполнителями.Мы приняли решение, что попробуем сначала предупреждать авторов контента, а если они не приняли меры, то уже обращаться в органы власти и правоохранительные органы. Эту модель мы уже эффективно апробировали на теме незаконной рекламы онлайн-казино», – указала Мизулина.

Она также высказалась о необходимости вырабатывать новые подходы к решению проблемы распространения деструктивного контента в сети.

«Считаю, что мы должны предлагать новые подходы и решения совершенно отличные от тех, что использовались ранее. Мы – Россия, технологически готовы к тому, чтобы предлагать более сильные решения. Одно дело блокировка, в результате которой часто те же публикации множатся как грибы после дождя и появляется тысяча зеркал. И другое – это работа с авторами контента. Как мне кажется, путь блокировки до конца все-таки не решает проблему и не меняет сознание автора публикации или его аудитории», – подчеркнула эксперт.

В свою очередь, председатель Попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подчеркнула, что сегодня все сообщество объединилось для решения одной важной задачи – безопасности страны и подрастающего поколения.

Как отметила Мильская активная работа в этом направлении уже ведется: «Вы видите, что в эфире, даже на телевидение очень много программ, направленных на отстаивание интересов России. Мы хотим сохранить в себе тот культурный код, который заложен нашими предками, который мы, в принципе, и обязаны сохранить и передать следующему поколению».

Особое внимание в ходе дискуссии уделили теме развития цифровой грамотности россиян. Так, по словам заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Артема Кирьянова каждый третий взрослый россиянин так или иначе сталкивался с мошенниками. «Госдума делает много важного, и мы постоянно обсуждаем и принимаем законодательно те моменты, которые могут предупредить такую мошенническую активность, те моменты, которые, направлены на то, чтобы все, что происходит в интернете оно имело бы такой же эффект по санкциям, по наказаниям, как будто это происходит в реальной жизни. Потому что мы уже срослись, у нас больше нет разделения на онлайн и офлайн», – считает Кирьянов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что каналы известных блогеров на различных площадках решили заблокировать в России из-за рекламы онлайн-казино.