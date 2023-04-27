«Единая Россия» запустила обучающие семинары для органов власти в Херсонской области

Отделение партии «Единая Россия» запустило серию обучающих семинаров для представителей органов власти в Херсонской области. Первый такой семинар прошел в Геническе в кинотеатре «Россия».

На семинар приехали представители практически всех окружных администраций области. Приоритет организаторы отдали органам образования. Темой семинара стали госзакупки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, тема госзакупок выбрана намеренно, «потому что 44 федеральный закон нужно знать каждому служащему». «С ним работают все чиновники, как муниципальные, так и региональные. Это основной закон, который позволяет планировать бюджет, приобретать все необходимое для учреждений. В последующем, организуем семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, земельным отношениям, иным юридическим вопросам. Интеграция начинается со знания законов Российской федерации», – отметил Кастюкевич.

О том, как работать с 44-м федеральным законом, искать поставщиков и приобретать товары и услуги рассказал эксперт в сфере закупок, руководитель представительств электронных торговых площадок в Южном Федеральном округе Игорь Рогожкин.

«Нужно объяснять достаточно простым языком и максимально детально, чтобы люди, не являющиеся профессиональными закупщиками, совершали меньше ошибок. Потребность огромная. Мы провели уже большое количество таких семинаров в новых регионах, а в Херсонской области впервые. А с 1 января этого года, здесь, как и по всей России, все нужды госучреждений можно удовлетворить только с помощью федерального закона о госзакупках», – поделился Рогожкин.

Отмечается, что полученные знания носят практический характер. Лектор не только рассказал теоретическую часть, но и показал, как осуществлять закупки на конкретных примерах. Благодаря этим знаниям специалисты в местных администрациях смогут экономить бюджетные средства и грамотнее их тратить. Кроме того, все необходимые для работы, например, школ ресурсы они смогут приобретать быстрее.

«Очень много нужной информации. Лектор разобрал все вопросы, которые мы озвучивали и довольно толково разъяснил. Нужны такие семинары в виду того, что и нормативной базы немало и многие не знают, как применять этот закон на территории области», – рассказал участник семинара из Скадовского округа Дмитрий.

В семинаре приняло участие более ста специалистов. Проводить такие встречи региональное отделении партии «Единая Россия» планирует на регулярной основе как в очном, так и в онлайн формате.

Ранее сообщалось о начале работы отделений партии «Единая Россия» в Херсонской области.