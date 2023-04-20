Отделения партии «Единой России» начали работу в Херсонской области

Кастюкевич: В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия»

В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия», в каждом районе, соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета.

Как отметил депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, несмотря на оперативную обстановку, работа по партийному строительству продолжается. Партия, по его словам, создает инфраструктуру в Херсонской области.

«Выезжаем в территории, видим запрос людей на создание партийных ячеек, как центров притяжения активных людей. Сейчас в регионе активно идет процедура предварительного голосования и создание местных отделений Партии в этом смысле – большой шаг навстречу жителям области. С этим шагом мы становимся ближе к избирателям», – рассказал Кастюкевич.

В ЕР отмечают, что главным преимуществом для жителей станет отсутствие необходимости ехать в региональное отделение по волнующему вопросу или с целью вступления в партию.

«Местные отделения – это ответ на запрос самих жителей области. Прием в партию в регионе идет постоянно, на сегодняшний более 4 тыс. жителей Херсонской области написали заявление на вступление в «Единую Россию». Количество участников предварительного голосования превысило 90 человек», – отметил Кастюкевич.

Следующим этапом, как рассказали в региональном отделении, станет формирование первичных отделений «Единой России» в каждом муниципалитете.

Ранее активисты отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области вместе с неравнодушными жителями Чаплынского района навели порядок на могиле героя Советского Союза Николая Алешина и других участников Великой Отечественной войны.

