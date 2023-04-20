Отделения партии «Единой России» начали работу в Херсонской области

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пакистан заказал первую поставку нефти в России
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Отделения партии «Единой России» начали работу в Херсонской области
Кастюкевич: В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия»
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В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия», в каждом районе, соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета.
Как отметил депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, несмотря на оперативную обстановку, работа по партийному строительству продолжается. Партия, по его словам, создает инфраструктуру в Херсонской области.
«Выезжаем в территории, видим запрос людей на создание партийных ячеек, как центров притяжения активных людей. Сейчас в регионе активно идет процедура предварительного голосования и создание местных отделений Партии в этом смысле – большой шаг навстречу жителям области. С этим шагом мы становимся ближе к избирателям», – рассказал Кастюкевич.
В ЕР отмечают, что главным преимуществом для жителей станет отсутствие необходимости ехать в региональное отделение по волнующему вопросу или с целью вступления в партию.
«Местные отделения – это ответ на запрос самих жителей области. Прием в партию в регионе идет постоянно, на сегодняшний более 4 тыс. жителей Херсонской области написали заявление на вступление в «Единую Россию». Количество участников предварительного голосования превысило 90 человек», – отметил Кастюкевич.
Следующим этапом, как рассказали в региональном отделении, станет формирование первичных отделений «Единой России» в каждом муниципалитете.
Ранее активисты отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области вместе с неравнодушными жителями Чаплынского района навели порядок на могиле героя Советского Союза Николая Алешина и других участников Великой Отечественной войны.
На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки
На западной военной технике на Украине обнаружили новый тактический знак в виде горизонтальный стрелки с цифрами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Знак замечен на американских БМП Bradley и словенских танках М055S (Т-55) у 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что, вероятно, ВСУ применят эту технику для контрнаступления.
До этого Newsweek сообщал, что киевский режим готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Украинский посол назвал главный успех российской спецоперации
Посол Украины Пристайко: Россия многого добилась в ходе спецоперации на Украине
Россия достигла значимых успехов в ходе спецоперации на Украине, главным из них является сухопутный коридор в Крым, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия «многого добилась».
Он отметил, что большие надежды, возлагаемые на планируемое украинское контрнаступление, являются «очень нездоровыми», поскольку если оно окажется «недостаточно успешным», от Киева потребуют сесть за стол переговоров с Москвой, пишет РБК.
Переговоры, по словам украинского дипломата, будут означать, что Киеву предложат «низко висящие плоды».
«Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», – предположил Пристайко.
Ранее Newsweek писал, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
По делу о хищении в госпрограмме «Пушкинская карта» экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
В Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова, сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Идут следственные действия. Ярилова работала заместителем министра культуры с 2018 года по 2021 год, покинув должность по собственному желанию, передает ТАСС.
Напомним, в СК России в марте сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта».
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Испанские СМИ рассказали о жизни российских пленных в лагере возле Львова
Mundo рассказала о жизни российских пленных в лагере в районе Львова
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Испанское издание Mundo рассказало о жизни российских пленных в лагере в районе Львова, журналисты показали, как пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней».
По данным издания, в лагере есть два «социальных» класса. К первому относятся «этнические русские» из Санкт-Петербурга и Москвы, ко второму, большему, по данным издания, классу относятся те, кого в лагере называют «расходным материалом», передает РИА «Новости».
Так, по данным издания, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик «с более темной кожей и раскосыми глазами».
Охранники рассказали журналистам, что в лагере содержатся участники группы «Вагнер», но пообщаться с ними журналистам не разрешили.
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой. По данным издания, в столовой пленные «жадно поглощают еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней».
Напомним, около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
В Киеве предложили Shell передать Украине выручку от продажи бизнеса в России
Советник Зеленского Устенко считает, что Shell должна передать Киеву выручку от продажи бизнеса в России
В случае если британская нефтегазовая компания Shell закроет сделку по продаже бизнеса в России, вырученные «кровавые деньги» ей следует перевести Украине, считает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко заявил газете Politico, что после завершения сделки Shell, как ожидается, на счета компании поступит более 1 млрд долларов российских средств. Советник украинского президента назвал эти деньги «кровавыми», призвав британский концерн направить все доходы и дивиденды «на нужды жертв войны», передает РИА «Новости».
Напомним, российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.
В феврале Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development.
Бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» задержан в Москве
По делу о мошенничестве в Москве задержан экс-совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Якубовский
В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, сообщили в правоохранительных органах.
Якубовскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК, передает ТАСС.
Позднее сало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на срок до 15 июня.
В середине 1990-х годов Якубовский был зампредседателя правления «Экспобанка», позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года Якубовский был совладельцем холдинга, который контролировал «Азбуку вкуса». В 2014 году он продал долю, позднее продал активы «Кофе Хаус».
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Эксперт объяснил провал попыток Запада оставить Россию без микрочипов
Илья Массух: России необходимо пять-семь лет на восстановление производства микроэлектроники
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Для возрождения собственного производства электронных компонентов России потребуется пять-семь лет, однако уже сегодня, несмотря на западные санкции, страна наладила поставки со странами Юго-Восточной Азии, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, комментируя признание американскими СМИ провала попытки Запада оставить Россию без чипов.
Американская газета New York Times заявила, что западные санкции не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, признав, что Западу не удалось добиться «чистой победы». Эти компоненты, как пишет издание, идут в страну через Армению, Казахстан и другие государства. Кроме того, существенно увеличились поставки чипов из Китая.
«Так устроено, что если одна страна имеет какие-то технологические производства, она не может доминировать и навязывать использование либо исключительно своего оборудования, либо полностью запрещать использовать его. Как показал последний год, мы достаточно спокойно адаптировали цепочки поставок под поставки из Юго-Восточной Азии, где, кстати, все эти чипы и производят, в том числе американские», – говорит Массух.
Он подчеркивает, что ситуация с поставками «запрещенных» электронных компонентов осложнена барьерами, но является вполне рабочей.
Импортозамещения в данном секторе в ближайшее время не предвидится, поскольку России необходимо время для восстановления данного производства, продолжает собеседник. Причем его крах никак не связан с западными санкциями. Отсутствие российской микроэлектроники берет свое начало с 1991–1992 годов. Тогдашний президент России Борис Ельцин издал один из первых своих указов – ликвидировать Министерство радиопромышленности, Министерство электронной промышленности и Министерство среднего машиностроения СССР, что уничтожило развитие в этой области. «Учитывая достаточно сложный и долгий по времени цикл развития данных технологий, нас настигла эта история в эти годы. Поэтому и без американских санкций у нас своих электронных компонентов не было. И на то, чтобы восстановить, что было разрушено, потребуется порядка пяти – семи лет. Россия сейчас работает над этим», – заключил Массух.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Россия намерена использовать в отечественной электронике микропроцессоры из дружественных стран. При этом эксперты считают, что в стране необходимо запустить собственное производство микрочипов.
Верующие попытались оттеснить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие предприняли попытки оттеснить и пристыдить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви пытаются оттеснить представителей киевской полиции у закрытой галереи Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
В Сети опубликован видеоряд, на кадрах которого видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у закрытого входа в галерею Ближних пещер, в то время как верующие требуют у них предоставить обосновывающее их действия решение суда, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что верующие пели «Христос воскресе из мертвых», но после обострения ситуации начали оттеснять полицейских с криками «Ганьба!» («Позор!»).
«Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся – ты говори уже в глаза!» – заявляет один из прихожан.
Сами полицейские на провокации не реагируют, остаются на месте.
Ранее к одному из корпусов Киево-Печерской лавры подошли полицейские с автоматами.
В среду комиссия Минкультуры Украины опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры. Напомним, в мае Собор УПЦ принял решение о разрыве отношений с РПЦ, но украинские власти все равно захотели выгнать священнослужителей и монахов Украинской православной церкви из лавры.
В Белом доме рассказали о неудачных попытках Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Американский президент Джозеф Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден хочет позвонить Си Цзиньпину, но пока обновлений от китайской стороны по этой теме все еще нет, заявила Жан-Пьер, передает РИА «Новости».
Американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Рекордсменку по сверхмарафону дисквалифицировали за проезд части дистанции на машине
Рекордсменка по сверхмарафону признала, что в забеге проехала часть дистанции на машине
Мировую рекордсменку в сверхмарафоне из Шотландии Джоасию Закржевски дисквалифицировали после того, как стало известно, что часть недавнего забега она проехала на машине, пишет Times.
В начале апреля 47-летняя бегунья пришла третьей в 50-мильном (80,5 км) забеге между Манчестером и Ливерпулем, анализ данных при помощи сервиса отслеживания активности Strava показал аномальные данные на одном из отрезков длиной в 4 км, передает ТАСС со ссылкой на Times.
По данным издания, спортсменка одну милю (1,6 км) она преодалела за 100 секунд, это означало скорость около 58 км в час.
Подруга Закржевски заявляла, что та чувствовала себя уставшей и больной и хотела сняться с соревнований. Она до этого совершила перелет из Австралии продолжительностью 48 часов.
Подруга добавила, что рекордсменка сотрудничала с расследовавшими инцидент организаторами, и раскаивается в произошедшем.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
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