Активисты «Единой России» привели в порядок воинские захоронения в Херсонской области

В Херсонской области продолжаются партийные уборки на воинских мемориалах, братских захоронениях и на могилах героев и участников Великой Отечественной войны. Активисты реготделения партии «Единая Россия» вместе с неравнодушными жителями Чаплынского района навели порядок на могиле героя Советского Союза Николая Алешина и других участников Великой Отечественной войны.

«В поселке Аскания Нова на месте захоронения советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны, мы привели в порядок памятник Герою Советского Союза и другие памятники захороненных воинов. Теперь это место прекрасно, сюда можно будет на 9 мая прийти, почтить память воинов. Это долг каждого гражданина помнить, чтить и уважать память павших воинов», – рассказал глава Чаплынского района, участник предварительного голосования «Единой России» Александр Хлюстов.

Активисты очистили от мусора могилы героев, покрасили надгробия и надписи на них, убрали сухостой, привели в порядок могилу и памятник Героя Советского Союза Николая Алешина. Он родился 14 сентября 1910 года в селе Евпраксино Приволжского района Астраханской области. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 15 октября 1943 года капитан Алешин лично подбил гранатами два фашистских танка. За время боев за Мелитополь бойцы его подразделения отбили более 20 контратак гитлеровцев, уничтожили большое количество живой силы врага, четыре средних танка. В ноябре 1943 года при прорыве Турецкого вала (Крым) Николай Алешин был тяжело ранен и 17 февраля 1944 года умер в госпитале.

«Когда мы приводим в порядок могилы героев, то всегда изучаем их биографии. В Великой Отечественной войне против фашизма сражались плечом к плечу воины из всех уголков нашей большой страны. На Украине Герои Советского Союза, участники, фронтовики были преданы забвению. Власть намеренно стирала их из памяти народа, особенно молодежи. Теперь самое время возродить традиции. Чтить подвиг героев. Следить за тем, чтобы их могилы были ухоженными и к ним не зарастала народная тропа», – отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Партийные «субботники» по благоустройству объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), стартовали в Херсонской области в начале апреля и уже стали регулярными. В планах реготделения партии «Единая Россия» навести порядок на памятниках, мемориалах и захоронениях, находящихся на территории Херсонской области.

