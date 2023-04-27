СК показал дорогостоящие автомобили в доме блогера Блиновской

Врач рассказал, как мужчинам сохранить ясный ум с возрастом

Врач Новоселов рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней

Для того, чтобы отсрочить синдром деменции (слабоумия), необходимо уже в молодом возрасте отказаться от курения, ввести регулярные физические нагрузки, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг», сказал газете ВЗГЛЯД врач-гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Существует группа болезней, которая приводит к синдрому деменции. В числе основных, которые встречаются в 80–85% случаев, болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания мозга. Часто эти болезни совмещаются, протекают одновременно. Например, если у человека есть болезнь Альцгеймера, то сосудистый процесс будет ускорять падение когнитивных функций. Синдром деменции – это и есть выраженные когнитивные нарушения, когда человеку уже требуется помощь в повседневной деятельности», – говорит Новоселов.



С данными заболеваниями после постановки диагноза работают неврологи, психиатры и гериатры, продолжает специалист. Лечения от болезни Альцгеймера и других подобных заболеваний не существует, однако применяются препараты для вторичной профилактики. Медикоментозных способов профилактики нейродегенеративных заболеваний головного мозга, куда также входит болезнь Альцгеймера и другие медленно прогрессирующие заболевания нервной системы, у здоровых людей не существует.

«Лучшей профилактикой деменции является физическая активность, причем она должна быть достаточного объема и достаточной мощности. Ничего лучше пока не придумано. Объясняется это тем, что спорт выступает в качестве профилактики гипоксии (понижении содержания кислорода, – Прим. ВЗГЛЯД) мозга или тканевой гипоксии», – делится эксперт.

Второе правило, которое необходимо соблюдать для того, чтобы отсрочить синдром деменции в старости, это правильное питание. Врач рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая предусматривает потребление большого количества овощей и фруктов, бобовых, морепродуктов, орехов и оливкового масла.

«В-третьих, необходим когнитивный тренинг, куда можно отнести всякие кроссворды, судоку и прочие головоломки. Однако, я считаю, что если у человека еще нет деменции, то ему все-таки необходимо брать задачки посложнее. Например, много интересных кружков и секций предлагает проект «Московское долголетие», где наши пожилые граждане могут найти себе занятия по интересам. Там можно и изучать языки, и ходить на разные мастер-классы, и слушать лекции, например, по истории – все это отлично подходит для когнитивного тренинга», – советует Новоселов.

Наблюдения показывают, что чем более образованный человек, тем он, в среднем, больше живет, рассказывает специалист. Это объясняется тем, что степени образования получаются по мере взросления человека. Например, кандидатом наук в среднем становятся к 30 годам, а профессорами – примерно в 45.

Четвертый пункт профилактики деменции – полный отказ от курения, подчеркивает гериатр. Причем вредность этой привычки заключается не в содержании никотина в табаке, а в смолах, которые выделяют вредные и отравляющие вещества. Поэтому курение негативно влияет на эндотелии (пласт клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов, выполняющий в том числе функцию их сужения и расширения) сосудов. Из-за употребления табака человек может терять от 6 до 15 лет жизни.

Также не следует злоупотреблять спиртным, поскольку это также ускоряет старение, предупреждает врач. Тем не менее, без вреда для здоровья допустимо изредка выпивать бокал хорошего вина. Начинать соблюдать все пункты профилактики деменции необходимо как можно раньше, желательно, начиная с молодого возраста. А все потому, что специалистам все еще неизвестно, с какого именно возраста начинается старение организма.

«На сегодняшний день лицом деменции является женщина, но это не значит, что дамы больше подвержены этому. Такая статистика исходит из-за того, что на одного пожилого мужчину приходятся четыре пожилые женщины, ведь мужчины в принципе живут меньше. При таком раскладе однозначно какие-то выводы делать невозможно. То есть, в действительности, у этого синдрома нет никакой половой предрасположенности. Поэтому, в подобных исследованиях в целом надо сравнивать людей не по полу, а по образу жизни, доходу, доступности медицинской помощи, степени образования», – заключил Новоселов.

Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о развитии методов «от старости». Среди них, препараты, предотвращающие старение, которые находятся на стадии разработки, восстановление или замена стареющей ДНК и создание вакцины, вызывающей уничтожение постаревших клеток.