Кремль спросили о письме Гутерриша по зерновой сделке

В Кремле рассматривается письмо, которое было передано генсеком ООН Антониу Гутерришем президенту Владимиру Путину по зерновой сделке, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что письмо передано по дипломатическим каналам, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову адресованное Путину письмо с идеями по поводу выполнения зерновой сделки, аналогичные письма направлены Украине и Турции. В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН

Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС. Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев. Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа. В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».

Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН. Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости». Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества. Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества. Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом. Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас». Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.

Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков. Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС. Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки. «Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор. «Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий. «Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник. «Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая. В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности. В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях. Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Новости СМИ2 Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН

Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1». По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС. «Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков. Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН.

В Южно-Африканской Республике изучается ситуация с Международным уголовным судом (МУС) и предстоящим в стране саммитом БРИКС, правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) желает, чтобы страна вышла из МУС, заявил президент Сирил Рамапоса. Власти ЮАР изучают ситуацию, решение обнародуют сразу после его принятия, заявил глава государства, передает ТАСС. По словам Рамапосы, правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) решила, что стране нужно выйти из МУС, поскольку эта организация проявляет пристрастие в некоторых ситуациях. Официальный представитель президента ЮАР указал, что для выхода из МУС нужно решение парламента, АНК в нижней палате парламента владеет большинством мест. ЮАР готовит саммит БРИКС, он пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения направлены всем главам стран объединения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято. МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо с идеями по поводу выполнения зерновой сделки, аналогичные письма направлены Украине и Турции, говорится в сообщении офиса генсека всемирной организации. В офисе генсека ООН сообщили, что Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности, передает ТАСС. Там также указали, что аналогичное письмо было направлено двум другим подписантам соглашения (Украине и Турции). Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях. Накануне генсек ООН в ходе заседания Совбеза всемирной организации под председательством главы МИД РФ Лаврова призвал продлить зерновую сделку. Песков: Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые», рассказал, что президент Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая, Он отметил, что специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы в этом году не было, дата не круглая. Накануне 9 мая в Россию с визитом прибудет лидер Киргизии Садыр Жапаров, он останется и на парад, передает ТАСС. Ранее Песков сообщил, что парад Победы состоится 9 Мая на Красной площади, но говорить, будет ли авиационная часть, пока преждевременно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые», заявил, что заявление про двойников президента Владимира Путина вранье. Также он добавил, что президент был и есть активным, ни в каких бункерах никогда не сидел, передает РИА «Новости». По словам Пескова, у Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе. «Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем – те, кто работает с ним рядом», – сказал он, выступая на просветительском марафоне «Знание». Ранее Песков заявил, что заявления украинской стороны о том, что зону спецоперации посещал якобы «двойник» российского лидера Владимира Путина, являются весьма странными.

Президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Так он отреагировал на предложение вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака. На встрече с главой государства политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось. «Не совсем», – заметил в ответ глава государства. Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он предложил «провести точечную закон

Российский лидер Владимир Путин является одним из величайших людей этого века, выразил мнение на YouTube-канале U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, в будущем, когда люди начнут оценивать историю этого века, имя российского президента будет возвышаться над всеми, так как он является одним из величайших людей этого столетия, передает РИА «Новости». Также Риттер добавил, что Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века, а сейчас продолжает «говорить истину и находится на правильной стороне истории». Также экс-военный США подчеркнул, что Россия находится на нынешнем мировом уровне именно благодаря стараниям Путина. Напомним, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев рассказал, что в период начала спецоперации на Украине наступила история. В Белоруссии заявили о неудавшихся планах США устроить «холодный душ» делегации России в ООН Постпред Белоруссии Рыбаков заявил, что США не удалось устроить «холодный душ» российской делегации в ООН 25 апреля 2023, 09:35 Текст: Александра Юдина

Стремления Соединенных Штатов устроить «холодный душ» российской делегации в ООН провалились, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. По его словам, намерения оказались только пожеланиями, которые совершенно не реализовались, передает РИА «Новости». Также Рыбаков отметил, что даже уровень участия делегаций «не позволяет говорить ни о каком «холодном душе». Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.

Новости СМИ2 Рябков сообщил, что резонанс от выступлений Лаврова будет значительным 25 апреля 2023, 20:53 Текст: Кристина Цыцура

Выступления главы МИД России Сергея Лавров в ООН вызовут большой резонанс, что укрепит авторитет России на мировой арене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, участие министра в мероприятии Совбеза ООН очень своевременно, так как резонанс будет значительным, передает ТАСС. «Это все идет нам в плюс и работает на укрепление авторитета России как ведущей мировой державы», – сказал он. Ранее Рябков заявил, что Россию невозможно вывести из равновесия в ООН.