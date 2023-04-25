Закрытие российского неба сказалось на расходах канадских авиакомпаний

CTV: Закрытие российского неба привело к росту затрат на топливо у канадских авиакомпаний

Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, говорится в статье, опубликованной на портале CTV News.

Из-за необходимости облетать Россию, которая закрыла воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпаний, канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо, что влечет за собой рост стоимости билетов, передает РИА «Новости».

Как заявил бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди, оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией пролегает через воздушное пространство России.

По данным компании Cirium, стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг выросла в период с января 2019 по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели – на 47%, цена перелета из Ванкувера в Гонконг за этот же период снизилась на 22%, из Торонто в Дели – выросла на 25%.

Как пишет издание, данные маршруты используются перевозчиками, в число которых входят Air India, China Airlines и Cathay Pacific– все они не попадают под запрет на использование воздушного пространства России и имеют более низкую стоимость полета.

Ранее NYT писала, что лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам.