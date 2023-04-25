Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США

Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США

Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.

Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.

При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.

Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.

Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».

Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.

Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.

В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.