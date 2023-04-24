В Кремле предупредили о возможном увеличении попыток вмешательства в выборы России

Попытки вмешательства в выборы в России будут кратно расти из-за военной спецоперации и обстановки в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что такая возможность не вызывает сомнений. Он указал на то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, передает РИА «Новости».

Также пресс-секретарь указал на то, что президентские выборы в России в 2024 году состоятся. Он напомнил, что президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов, выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием.

Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и областные органы власти в сентябре и выборы президента России в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что страны Запада хотели бы сорвать выборы президента России в 2024 году и уже ведут соответствующую работу.