Качиньский заявил о желании Польши закупить больше оружия дальнего радиуса действия

Киркоров рассказал, как «прижимистый» Зеленский жил в его квартире

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и как нынешний президент Украины жил у него дома.

Киркоров в интервью aif.ru рассказал, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда он приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». По словам Киркорова, отношения с Зеленским у него были «замечательные». Зеленский, который в то время очень хотел попасть на российский телевизионный рынок, просил Киркорова «похлопотать» для него. Зеленский, по словам Киркорова, говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития.

Певец рассказал, что сам предложил сделать Зеленского его соведущим в программе «Фактор А», хотя изначально планировалось участие другого артиста. В итоге взяли Зеленского, с которым Киркоров вел два сезона передачи на канале «Россия».

Киркоров добавил, что тогда у Зеленского не было денег и он бесплатно полгода жил в его квартире в Филипповском переулке. При этом артист назвал нынешнего президента Украины «человеком, мягко говоря, прижимистым».

Впоследствии, рассказал Киркоров, Зеленский поспособствовал тому, что он оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех.

Артист рассказал, что в последний раз видел Зеленского в 2015 году в торговом молле в Майами, когда будущий президент Украины примерял ботинки. «Увидев меня, он отвел глаза», – вспоминает Киркоров.

«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», – добавил Киркоров.

В январе Киркоров заявил, что Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу».