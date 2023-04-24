В Кремле сообщили о приглашении Путина на саммит БРИКС

В Кремле сообщили, что Путин приглашен на саммит БРИКС

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС есть, но решение о его посещении будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также указал, что Россия в любом случае будет активно участвовать в саммите, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Россия считает объединение важным, а его актуальность постоянно растет. Также, по его словам, интерес к работе БРИКС растет среди других государств, поэтому работа продолжится.

Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.

МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.