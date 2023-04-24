|
|
Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. бойцов убитыми
Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. человек убитыми, но 90% из них числятся пропавшими
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за неделю безвозвратные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из которых лишь 10% признаны официально, остальные числятся без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что киевские власти скрывают от родственников погибших информацию о военных потерях.
Он рассказал также, что родственники ликвидированных украинских боевиков под страхом уголовного преследования обращаются за информацией об убитых к омбудсменам ДНР и ЛНР.
Напомним, лишь за пятницу российские войска уничтожили более 520 украинских военных.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
|
|
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
|
|
Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе назвали главный страх Зеленского
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский боится, что наступление ВСУ провалится, несмотря на то, что проводится масштабная мобилизация, сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что еще зимой Украина начала набирать людей в вооруженные силы, правительство страны надеется, что удастся собрать около 40 тыс. солдат. При этом Киев боится, что количества военных не хватит, сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что неудача в случае наступления ВСУ заставит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой, чего опасаются украинские власти.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
СМИ: Часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
Истребители МиГ-29, переданные Украине Польшей и Словакией, не все находятся «в летном состоянии», их разбирают на запчасти, сообщил журнал Economist.
Отмечается, что за последние недели Киеву были переданы около восьми МиГ-29, передает РИА «Новости».
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
В феврале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
Маск заявил о передаче Украине 100 млн долларов
|
|
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал рекомендацию писателя Стивена Кинга о том, чтобы он передал свою синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине. Он заявил, что передал Киеву 100 млн долларов.
Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что он пожертвовал 100 млн долларов Украине. «А сколько ты пожертвовал?», – обратился он к Стивену Кингу, передает ТАСС.
Бизнесмен добавил, что они отказались от денег Министерства обороны США.
Напомним, администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.
Ранее сообщалось, что состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Одной из причин стал отказ значительной части пользователей Twitter продлевать платную подписку Twitter Blue.
Секретарь СНБО Украины отверг идею мирных переговоров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством», об этом он написал в Facebook* (продукт компании Meta*, запрещена в России как экстремистская).
Он отказался от идеи переговоров и потребовал предоставить Украине больше оружия, назвав его лучшим посредником, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
Украинские беспилотники атаковали Севастополь
Развожаев сообщил об атаке украинских надводных беспилотников на Севастополь
Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что атаку отражали «на внешнем рейде». Он заверил, что «все службы города находятся в готовности». «Сохраняем спокойствие», – говорится в сообщении главы Севастополя.
По словам главы города, «один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам». Никакие городские объекты не повреждены. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сказано в сообщении.
Напомним, первый раз Украина атаковала Севастопольскую гавань еще 29 октября 2022 года. Были использованы безэкипажные взрывающиеся надводные аппараты. В марте 2023 года на подступах к городу также были уничтожены украинские дроны.
Лобода сочла глупостью идею переводить свои песни на украинский
Лобода посчитала возможный перевод своих песен на украинский глупой и неправильной идеей
Украинская певица Светлана Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский.
Лобода сказала, что не может «предать» своих поклонников и «отказаться от всего, что делала ранее». Она заявила, что «не может перевести» свои песни на украинский язык, считает, что «это абсолютно глупо и неправильно», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Как заявила исполнительница, она прославилась не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, многие жители которых говорят на русском языке. Она отметила, что на Украине предпочитает разговаривать на украинском языке и интервью украинским СМИ дает на нем же.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Лобода уехала из России. В декабре ее раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Франция пообещала предоставить Украине суда и автобусы
Франция пообещала предоставить Украине суда и автобусы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французского минэкологии.
Уточняется, что Киеву пообещали лоцманские суда и «дополнительные» автобусы, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории.
Британские генералы заявили, что судьба Украины решится в ближайшие месяцы
Daily Mail со ссылкой на британских генералов предрекла Киеву утрату военной поддержки при провале весенней кампании
|
|
Если Украина потерпит неудачу в весенней кампании, она может лишиться западной военной помощи, пишут СМИ со ссылкой на британских генералов.
По мнению военных, провал Украины «может означать, что дверь закроется навсегда». Они полагают, что «в ближайшие месяцы» определится «судьба Украины» и станет ясен исход военного конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские генералы сомневаются в способности вооруженных сил Украины нанести крупномасштабный удар, полагая, что ВСУ будут проводить ограниченные маневры. Указывается, что украинские войска столкнутся с проблемами логистики, так как получили от Запада разнообразные вооружения, обслуживание которых нуждается в уникальном подходе.
Военные в Великобритании считают, что самой важной задачей будет убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».