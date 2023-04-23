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В Армении назвали нарушением азербайджанский пункт пропуска в Лачинском коридоре
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Пограничный пункт пропуска, который Азербайджан установил в Лачинском коридоре, является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана, заявили в МИД Армении.
В ведомстве заявили, что Баку уже установил блокпост в Лачинском коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил. В МИД считают, что этот шаг направлен «на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и отток армянского населения», передает РИА «Новости».
В МИД Армении призвали Москву выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению.
Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт.
До этого Азербайджан обвинил Армению в несогласованной установке КПП на границе стран.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Киев начал вывозить оборудование с заводов Запорожья
Рогов: Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья
Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящие оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, наиболее ценное оборудование вывозится на западную Украину и в Польшу, а все остальное просто уничтожается, потому что киевский режим понимает, что не удержит город, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что в Запорожской области воспринимают это как открытое хищение активов Российской Федерации.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области.
Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
Администрация «Гигант Холла» сообщила, что полиция прервала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
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Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ и администрация «Гигант Холла», где проходило мероприятие.
После первой же песни люди в форме поднялись на сцену и велели собравшимся подготовить документы для проверки и направиться к выходу, передает 78.ru.
Они объявили, что «концерт окончен», «работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», пишет «Фонтанка».
В администрации «Гигант Холла» сказали, что получили разрешение на концерт «от комитета по культуре». В «Гигант Холле» предположили, что «какие-то другие государственные органы с этим были не согласны», также «были обращения родителей», выступавших против концерта. «Видимо, общественный резонанс накопился», – заявили в «Гигант Холле».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что «подростки рассказывают, что на концерте две девочки были в тяжелом состоянии из-за употребления наркотиков». Также «они говорят о том, что свободно детям продавали текилу и другие алкогольные напитки», сообщила она. «Оказывается, исполнитель еще и выступил против СВО», – добавила Мизулина.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Иностранные граждане попросили Россию эвакуировать их из Судана
Посол России в Хартуме Черновол сообщил о просьбах жителей стран СНГ и других государств эвакуировать их из Судана
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О желании эвакуироваться из Судана посольству России сообщили 140 человек, к России обращаются за помощью граждане стран СНГ и ряда других государств, сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол.
В список, в котором «учитываются» россияне, дипломаты «и так далее», входят около 300 человек, сообщил посол. О желании эвакуироваться заявили 140 человек. Черновол пояснил, что список желающих покинуть Судан с российской помощью растет не за счет самих россиян, так как «они все уже определились», а «за счет граждан СПГ и некоторых других стран».
Работа над планом эвакуации ведется. По словам дипломата, пока вывезти людей из страны затруднительно, поскольку «любой выезд из посольства» потребует пересечения линии соприкосновения. Даже если обе стороны предоставят гарантии безопасности, такой шаг окажется «очень рискованным», передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле в Судане вспыхнули боевые действия из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны. Во результате столкновений погибли более 600 человек.
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Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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СМИ: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания
Times: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания в лагере джихадистов
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Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) зарезал своего сына, после возвращения с задания в лагере джихадистов, сообщили местные СМИ.
Times со ссылкой на слитый документ разведки пишет, что МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Его заданием было внедриться в деревню, которая была лагерем талибов (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) и боевиков из террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в России), передает РИА «Новости».
Отмечается, что во время пребывания в лагере он был вынужден мыть и хоронить изуродованные тела талибов, стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу США, его также заставили держать в руках отсеченную голову ребенка.
По возвращении в Великобританию шпион находился в состоянии сильнейшего стресса: он с трудом говорил, злился без видимой причины и страдал от воспоминаний. Как следует из материалов, по прошествии времени он убил своего ребенка, на теле которого обнаружили многочисленные ранения.
При этом в отчете разведки, составленном перед отправкой шпиона на задание, говорилось о его высокой эмоциональной нестабильности, подверженности риску сильного шока и психологических травм. МИ-6 также было известно, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, а в молодости имел судимость и перенес нервный срыв.
Как отмечает издание, в МИ-6 знали, что мужчина представлял потенциальную опасность для окружающих, поскольку во время работы в Службе безопасности МИ-5 его жена некоторое время жила в общежитии для жертв домашнего насилия.
После убийства ребенка мужчину арестовали, сейчас он находится в охраняемом психиатрическом учреждении.
Адвокат шпиона заявил, что его подсудимый был невероятно уязвим, а его ребенка бросили в крайне трудных обстоятельствах, которые можно было бы предотвратить, если бы была проявлена большая осторожность. По его словам, шпион выполнил свою задачу и больше не представлял интерес для своих работодателей, его использовали.
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В Госдуме назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
Депутат Госдумы от Севастополя Белик назвал заявление посла Китая во Франции о Крыме холодным душем для Запада
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Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик отметил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду», передает РИА «Новости».
По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Напомним, в Киеве заявили о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост.
СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
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Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».
По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».
Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.
Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.
Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».
Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.
Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
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Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
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СМИ: Спецназ Судана атаковал конвой посольства Франции во время эвакуации
«Аль-Арабия»: Спецназ Судана атаковал конвой посольства Франции во время эвакуации
Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан, заявила суданская армия.
Как приводит телеканал «Аль-Арабия» заявление ВС Судана спецназ атаковал конвой посольства Франции во время эвакуации, передает ТАСС. Как передает телеканал «Аль-Хадас», в результате перестрелки около здания диппредставительства один француз был ранен.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений.
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Страны Балтии решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая о Крыме
BNS: Литва, Латвия и Эстония решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая во Франции о Крыме
Литва, Латвия и Эстония приняли решения о вызове дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений из-за заявления китайского посла во Франции Лю Шайе о Крыме, сообщили СМИ.
Представитель МИД Литвы Паулина Левицките отметила, что такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято, передает ТАСС со ссылкой на BNS.
Ранее в Госдуме заявили, что слова посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма являются холодным душем для западных стран.
Напомним, посол Китая во Франции Лю Шайе указал, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Медведев назвал последствия для G7 запрета на экспорт в Россию
Медведев: Страны G7 сами останутся без многих товаров, если запретят экспорт в Россию
Запрет на экспорт товаров в Россию странами G7, если такое решение будет утверждено, обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, идея «недоумков из G7» о тотальном запрете экспорта товаров в Россию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям, передает ТАСС. Медведев пояснил, что в этом случае для G7 закончится зерновая сделка и «многое другое, в чем они нуждаются».
Ранее G7 поддержала продление и расширение зерновой сделки.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.