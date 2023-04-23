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Азербайджан обвинил Армению в несогласованной установке КПП на границе стран
Минобороны Азербайджана указало на несогласованную установку КПП со стороны Армении на границе стран
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Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на условной границе двух стран, заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Как указала азербайджанская сторона, накануне вечером в Лачинском районе камеры наблюдения военного ведомства сняли проезд армянской колонны автомобилей, в том числе автокрана и двух грузовиков с жилыми модулями, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что на видеозаписях зафиксировано, что автоколонна, движущаяся с направления населенного пункта Корнидзор (Армения), сначала пересекла недавно построенный мост через реку Хакари на условной азербайджано-армянской границе и въехала на территорию Азербайджана.
По данным министерства, вернувшись, автомобили сделали остановку на территории Армении, а два жилых модуля с помощью автокрана были выгружены в заранее подготовленное место на границе с Азербайджаном, на стыке дороги Лачин – Ханкенди.
В Минобороны добавили, что проведенное ими наблюдение подтвердило установление армянской стороной пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Азербайджаном у въезда на дорогу Лачин – Ханкенди без предварительного согласования и в нарушение трехстороннего заявления от 10 (9) ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Киев начал вывозить оборудование с заводов Запорожья
Рогов: Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья
Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящие оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, наиболее ценное оборудование вывозится на западную Украину и в Польшу, а все остальное просто уничтожается, потому что киевский режим понимает, что не удержит город, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что в Запорожской области воспринимают это как открытое хищение активов Российской Федерации.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области.
Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
Администрация «Гигант Холла» сообщила, что полиция прервала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
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Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ и администрация «Гигант Холла», где проходило мероприятие.
После первой же песни люди в форме поднялись на сцену и велели собравшимся подготовить документы для проверки и направиться к выходу, передает 78.ru.
Они объявили, что «концерт окончен», «работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», пишет «Фонтанка».
В администрации «Гигант Холла» сказали, что получили разрешение на концерт «от комитета по культуре». В «Гигант Холле» предположили, что «какие-то другие государственные органы с этим были не согласны», также «были обращения родителей», выступавших против концерта. «Видимо, общественный резонанс накопился», – заявили в «Гигант Холле».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что «подростки рассказывают, что на концерте две девочки были в тяжелом состоянии из-за употребления наркотиков». Также «они говорят о том, что свободно детям продавали текилу и другие алкогольные напитки», сообщила она. «Оказывается, исполнитель еще и выступил против СВО», – добавила Мизулина.
Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата
Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве дипломатов Германии, сообщила газета Bild.
Источники газеты указали, что примерно треть из числа работающих в России немецких дипломатов будет выслана, передает ТАСС.
Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Ранее МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
До этого Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Иностранные граждане попросили Россию эвакуировать их из Судана
Посол России в Хартуме Черновол сообщил о просьбах жителей стран СНГ и других государств эвакуировать их из Судана
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О желании эвакуироваться из Судана посольству России сообщили 140 человек, к России обращаются за помощью граждане стран СНГ и ряда других государств, сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол.
В список, в котором «учитываются» россияне, дипломаты «и так далее», входят около 300 человек, сообщил посол. О желании эвакуироваться заявили 140 человек. Черновол пояснил, что список желающих покинуть Судан с российской помощью растет не за счет самих россиян, так как «они все уже определились», а «за счет граждан СПГ и некоторых других стран».
Работа над планом эвакуации ведется. По словам дипломата, пока вывезти людей из страны затруднительно, поскольку «любой выезд из посольства» потребует пересечения линии соприкосновения. Даже если обе стороны предоставят гарантии безопасности, такой шаг окажется «очень рискованным», передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле в Судане вспыхнули боевые действия из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны. Во результате столкновений погибли более 600 человек.
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В Госдуме назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
Депутат Госдумы от Севастополя Белик назвал заявление посла Китая во Франции о Крыме холодным душем для Запада
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Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик отметил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду», передает РИА «Новости».
По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Напомним, в Киеве заявили о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост.
СМИ: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания
Times: Британский шпион убил своего ребенка после возвращения с задания в лагере джихадистов
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Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) зарезал своего сына, после возвращения с задания в лагере джихадистов, сообщили местные СМИ.
Times со ссылкой на слитый документ разведки пишет, что МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Его заданием было внедриться в деревню, которая была лагерем талибов (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) и боевиков из террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в России), передает РИА «Новости».
Отмечается, что во время пребывания в лагере он был вынужден мыть и хоронить изуродованные тела талибов, стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу США, его также заставили держать в руках отсеченную голову ребенка.
По возвращении в Великобританию шпион находился в состоянии сильнейшего стресса: он с трудом говорил, злился без видимой причины и страдал от воспоминаний. Как следует из материалов, по прошествии времени он убил своего ребенка, на теле которого обнаружили многочисленные ранения.
При этом в отчете разведки, составленном перед отправкой шпиона на задание, говорилось о его высокой эмоциональной нестабильности, подверженности риску сильного шока и психологических травм. МИ-6 также было известно, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, а в молодости имел судимость и перенес нервный срыв.
Как отмечает издание, в МИ-6 знали, что мужчина представлял потенциальную опасность для окружающих, поскольку во время работы в Службе безопасности МИ-5 его жена некоторое время жила в общежитии для жертв домашнего насилия.
После убийства ребенка мужчину арестовали, сейчас он находится в охраняемом психиатрическом учреждении.
Адвокат шпиона заявил, что его подсудимый был невероятно уязвим, а его ребенка бросили в крайне трудных обстоятельствах, которые можно было бы предотвратить, если бы была проявлена большая осторожность. По его словам, шпион выполнил свою задачу и больше не представлял интерес для своих работодателей, его использовали.
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Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».
По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».
Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.
Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.
Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».
Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
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Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.