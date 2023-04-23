Азербайджан обвинил Армению в несогласованной установке КПП на границе стран

Минобороны Азербайджана указало на несогласованную установку КПП со стороны Армении на границе стран

Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на условной границе двух стран, заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Как указала азербайджанская сторона, накануне вечером в Лачинском районе камеры наблюдения военного ведомства сняли проезд армянской колонны автомобилей, в том числе автокрана и двух грузовиков с жилыми модулями, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что на видеозаписях зафиксировано, что автоколонна, движущаяся с направления населенного пункта Корнидзор (Армения), сначала пересекла недавно построенный мост через реку Хакари на условной азербайджано-армянской границе и въехала на территорию Азербайджана.

По данным министерства, вернувшись, автомобили сделали остановку на территории Армении, а два жилых модуля с помощью автокрана были выгружены в заранее подготовленное место на границе с Азербайджаном, на стыке дороги Лачин – Ханкенди.

В Минобороны добавили, что проведенное ими наблюдение подтвердило установление армянской стороной пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Азербайджаном у въезда на дорогу Лачин – Ханкенди без предварительного согласования и в нарушение трехстороннего заявления от 10 (9) ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области.