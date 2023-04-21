Названы сроки начала работы региональных отделений фонда «Защитники Отечества»

В пятницу в Москве состоялась заседание Наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», где были рассмотрены приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда, включая формирование региональных филиалов, подготовку социальных координаторов и программу психолого-психотерапевтической помощи ветеранам СВО.

На заседании Наблюдательного совета заявлено, что региональные филиалы фонда начнут работу 1 июня 2023 года, в настоящий момент все помещения в субъектах РФ утверждены и готовятся к открытию, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе .



«Президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы фонда начнут работу 1 июня», — сказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Как указала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, главная особенность работы фонда – персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца.



Она добавила, что в соответствии с поручением президента России необходимо обеспечить защитников Родины всем необходимым, окружить их заботой и вниманием, сделать так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни. «Страна должна гордиться своими героями, которые без преувеличения являются новой элитой страны», – подчеркнула она.

В мае 2023 года в Москве Фонд организует образовательную программу для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий в субъектах РФ.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале написал, что сейчас готовится к внесению в Госдуму законопроект, который расширит для участников СВО возможности участия в военной ипотеке. По его словам, в работе еще одна закинициатива, которая предусматривает первоочередное зачисление детей погибших участников СВО в детские сады, школы, оздоровительные лагеря.

Он также уточнил, что уже установлена квота 10% при поступлении в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников спецоперации, отменено требование одинокого проживания для получения мер поддержки вдовами погибших военнослужащих, приостановлены исполнительные и административные производства в отношении участников СВО, введен запрет на арест их денежных счетов, упрощена процедура признания умершими или пропавшими без вести.

Как добавил Турчак, в самое ближайшее время начнут действовать законы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, а также уточненное положение о кредитных каникулах, которые теперь распространяются на созаемщиков-родителей и усыновителей, а также совершеннолетних детей.

Он сообщил, что сейчас на рассмотрении Госдумы законопроекты о бесплатной юрпомощи, запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами на период несения службы в зоне СВО, о возможности сохранения жилищной выплаты за семьями погибших в спецоперации бывших сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.