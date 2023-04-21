Вице-премьер Чернышенко объявил о создании в Калмыкии региональной федерации фиджитал спорта

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совместно с главой Калмыкии Бату Хасиковым поприветствовал участников молодежного форума «Уралан», где были представлены результаты работы акселератора «Игр будущего», и объявил о создании в республике региональной федерации фиджитал спорта.

В акселераторе «Игр будущего» приняли участие 110 человек, в том числе иностранных студентов из Конго, Кот-Д-Ивуар, Узбекистана, Туркменистана, Гаити, Киргизии и Камеруна. Во время двухдневной программы команды создавали проекты для развития фиджитал спорта и образования, а также подготовки к Международному турниру «Игры будущего».

«Первый в мире международный турнир «Игры будущего» отвечает запросу времени, что несомненно вызывает огромный интерес у молодых людей. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, президент Владимир Путин упомянул подготовку к «Играм будущего», и мы будем рады видеть участников не только из России, но и со всего мира. Калмыкия, как и другие субъекты, активно включилась в работу по подготовке к играм: запускается 33 по счету региональная федерация фиджитал спорта, организуется отбор студенческих проектов по фиджитал образованию», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил участников за создание креативных и перспективных стартапов, а также призвал молодежь Калмыкии активно включаться в фиджитал движение.

После завершения презентации проектов республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской федерацией фиджитал спорта и Министерством спорта Калмыкии.

«Уверен, создание региональной федерации будет способствовать популяризации фиджитал спорта, позволит выйти на совершенно иной уровень при подготовке подростков и их адаптации к современным цифровым вызовам. И мы к этой работе уже приступили, запланировали средства на создание фиджитал-центра, определили участок. С легкой подачи вице-премьера Дмитрия Чернышенко, это движение, зародившееся в нашей стране, активно распространяется по всему миру. Мы планируем посетить главное фиджитал мероприятие – «Игры будущего». Не сомневаюсь, что проекты, которые сегодня представили ребята, получат свое качественное развитие, а Калмыкия – станет одной из самых ярких площадок этого грандиозного проекта», – отметил Бату Хасиков.

Дмитрий Чернышенко также осмотрел площадку, где начинается строительство фиджитал центра. Решение о поддержке такого объекта принято совместно федеральным правительством и субъектом. На эти цели в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» Калмыкии выделена субсидия в размере 78 млн рублей, 23 млн будет добавлено из бюджета региона.

Фиджитал – это новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года и представляет собой функционально-цифровое двоеборье.

Напомним, турнир «Игры будущего» состоится в Казани в 2024 году. В нем примут участие более 2 тыс. спортсменов из разных стран, а 16 дисциплин объединят классический спорт и киберспорт, VR и AR-технологии. Интерес к играм проявляют Китай, Вьетнам и другие государства с разных континентов.