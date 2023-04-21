Политолог: Назначение Котюкова показывает хорошие стартовые позиции выпускников «школы губернаторов»

Политолог Гагарин: Красноярский край возглавил молодой, энергичный и опытный руководитель

Красноярский край является вторым по площади после Якутии и отличается сложной системой управления. Поэтому руководить им был назначен выпускник «школы губернаторов», который имеет опыт работы как в данном регионе, так и на федеральном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. В пятницу врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков был представлен депутатам заксобрания, правительству региона и руководителям муниципалитетов.

«Котюков является ярким примером эффективности современной кадровой политики. Это очень ценное приобретение для Красноярского края. У Котюкова есть все возможности вывести регион в число топовых. Он является выпускником «школы губернаторов». Сейчас уже 49 выпускников этой школы назначены губернаторами. Это говорит о том, что постепенная кадровая замена приводит к хорошим результатам», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

Назначения выпускников «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) – на должности глав регионов очень характерны, добавляет эксперт. «Все назначенцы имеют хорошие стартовые позиции. И через какое-то время мы видим, что они не утрачиваются, а усиливаются. Поэтому тот уровень знаний и компетенций, который выпускники получают в школе, позволяет им быстро достигать результатов как на уровне персонального развития, так и на уровне региона», – указал профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета.

Собеседник особо подчеркнул, что решающую роль в успешности губернатора играет не партийная принадлежность, а уровень персонального развития и возможностей каждого руководителя. «В кадровой школе сделан упор на приобретение управленческих знаний, которые могут быть применены на уровне экономики и руководства регионом», – пояснил Гагарин.

У Котюкова огромный опыт работы на федеральном уровне, напомнил эксперт. В 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018-го по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а затем перешел на работу в Минфин. «Но еще очень важный момент – Котюков родился в Красноярске и хорошо знаком со спецификой края. Он более 10 лет работал в системе городской и краевой власти, причем, как правило, он занимался финансово-экономическими вопросами», – напомнил политолог.

По его словам, опыт работы Котюкова на региональном и федеральном уровне будет прекрасным фундаментом для восстановления Красноярским краем эффективных отношений с федеральным центром. С 2003 года Котюков был замначальника главного финансового управления Красноярского края, а затем первым замглавы департамента финансов. Летом 2007 года был назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина – главой департамента финансов края. С июля 2008 года – министр финансов, с декабря одновременно зампред краевого правительства.

«Работа в команде Хлопонина – это, безусловно, очень хороший опыт для Котюкова. То, что в регион приходит молодой, энергичный и опытный руководитель, поможет краю получить необходимые преференции. Определенно поменяется часть управленческой команды, придут новые и молодые игроки, от чего регион только выиграет», – уверен эксперт.

Красноярский край, напоминает собеседник, второй по площади после Якутии и всегда отличался непростой организационной структурой. «В крае сложная структура промышленности, есть крупные финансово-политические игроки. Поэтому регион, с одной стороны, вносит большой вклад в развитие и укрепление российской экономики, а с другой – является сложным в системе управления», – отметил Гагарин.

Сейчас для развития Красноярского края важное значение приобретает участие в федеральных программах, «поэтому именно Котюков, обладающий связями на федеральном уровне, может эффективно организовать этот процесс». «Мы также знаем, что в крае достаточно непростая экологическая ситуация. С этими вопросами нужно тщательно и настойчиво работать, потому что финансово-промышленные группы требуют того, чтобы их постоянно контролировали и выстраивали с ними плотные отношения. Федеральный и региональный опыт Котюкова поможет ему добиться больших результатов», – уверен Гагарин.

В пятницу полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил врио главы Красноярского края Михаила Котюкова депутатам заксобрания, правительству региона и руководителям муниципалитетов. Серышев отметил большой опыт работы, государственное мышление и лидерские качества врио.

Котюков заявил, что для его большая честь и огромная ответственность «вернуться на родную землю и решать важнейшие для жителей задачи в команде единомышленников». По его словам, накануне президент России Владимир Путин поручил ему сконцентрироваться на самых актуальных для красноярцев проблемах: проработать и предложить различные варианты решений.

Накануне Путин подписал указы об отставке Александра Усса с поста губернатора Красноярского края и назначении Михаила Котюкова исполняющим обязанности главы региона.