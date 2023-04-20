Путин объяснил необходимость избирательного подхода к повышению тарифов ЖКХ Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край 20 апреля 2023, 17:55 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Котюков родом из Красноярского края, в 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин, передает ТАСС. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Путин обратил внимание на обилие в новых регионах старых «Лад» и «Жигулей»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Многие жители новых регионов России ездят на стареньких «Ладах» и «Жигулях», что говорит об их скромных доходах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую [народную республику]. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей – «Лад» и «Жигулей» давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил, что новые регионы России выглядят очень чистыми и аккуратными. «Наверное, везде по-разному, но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, – то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь», – подчеркнул он. Также Путин добавил, что, несмотря на скромные доходы людей, цены в новых регионах России иногда выше, «чем в том же Ростове-на-Дону». «Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза – доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен – даже выше, чем в Ростовской области. Этот дисбаланс, безусловно, я обращаю на это внимание и вице-премьера [Марата] Хуснуллина, и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, надо [убрать] – подумать, как, каким темпом», – указал он. Ранее Путин заявил, что необходимо в срочном порядке устранить заторы у пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской народной республикой. Историк: Украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны Историк Суржик: Европе и всему остальному миру важно напоминать о преступлениях нацизма

Фото: ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Мир должен признать геноцидом действия нацистов против граждан СССР. Это важно для понимания, с чем борется Россия в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами. «Россия в ходе СВО борется с идейными наследниками именно тех нацистов, которым противостояли наши деды в ходе Великой Отечественной войны. В этом не может быть никаких сомнений. Подтверждения мы видим как в самих действиях ВСУ, так и в перенятой у СС символике украинских военных формирований – «Мертвая голова» и «Волчий крюк» и другие символы», – говорит Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства. «Это не может быть совпадением или частной инициативой в рядах украинских военных. Поддержка нацистской идеологии видна на самом верху. Даже предыдущий президент Петр Порошенко фотографировался с бойцами аэромобильных войск ВСУ, у одного из которых на одежде была нашивка с Totenkopf (тактическое соединение войск СС « Мертвая голова» - прим. ВЗГЛЯД). А сейчас таких случаев гораздо больше», – напомнил эксперт. «К сожалению, украинские военные переняли у Третьего рейха не только нашивки, но идеологию и методы войны. На это указывают этнические чистки, которые они устроили в Донбассе. Также, к памяти об СС отсылают и истязания наших военнопленных со стороны ВСУ. Они простреливают колени, вырезают символы на телах наших военных, издеваются над ними. Поэтому денацификация – очень конкретная и предметная цель СВО», – заметил он. «Гитлеровцы планировали оставить в живых не более 25% населения СССР – в зависимости от республик и областей. Остальных хотели или убить, или подвергнуть жестоким экспериментам», – пояснил историк. «Но у нынешнего поколения даже в России нет представления о тех событиях и о сущности нацизма. Поэтому признать деяния гитлеровцев и коллаборантов геноцидом советского народа – крайне важно», – подчеркнул эксперт. «Не менее важно об этом напоминать Европе и всему остальному миру. У них сильно распространены мифы о «белом и пушистом» Вермахте, который на самом деле тоже участвовал в истязаниях советских граждан», – добавил аналитик. Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности». В нынешнем году добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Например, в Тюменской области «Волонтеры Победы» рассказали десятиклассникам о концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда. В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Политолог: Визиты Путина в новые регионы добавляют людям уверенности Политолог Журавлев: Путин оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«На совещании президент тематически связал систему энергообеспечения страны, экономику, качество жизни людей и безопасность. Все эти вещи по определению взаимозависимы, а в условиях СВО – тем более», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Путин обсудил с правительством ситуацию в электросетевом комплексе и вопросы развития новых регионов. «Приоритет безопасности энергетической инфраструктуры очевиден, взрывы и дестабилизация там – это мечта ВСУ, поэтому важна противодиверсионная работа. Кроме того, энергетика – это вопрос не только комфорта жителей, но и фактор развития экономики. И вообще: если горит свет и бомбы не падают, значит люди чувствуют себя увереннее», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Также уверенности людям добавляют визиты президента в новые регионы России. К тому же, Путин лично видит все проблемы и оперативно вносит коррективы в работу программы развития новых регионов. Так и произошло в ходе визита в Херсонскую область и ЛНР», – отметил эксперт. «Например, он увидел, что на КПП «Гуково» [на административной границе ЛНР] скопилось множество машин и поручил расширить пункт пропуска, увеличить количество досмотровых комплексов и расширить штатную численность персонала. Путин подходит к реализации программ правительства в новых регионах не формально, а шире – непосредственно держа все на контроле», – подчеркнул собеседник. Напомним, в среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства по программе повышения надежности электросетевого комплекса и затронул вопросы развития новых регионов. «Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов, где должна указываться прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат. Результатом будет изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка жителями новых территорий того, что делается местными властями и правительством», – сказал Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа полностью согласована. «Это объемный документ, более трехсот мероприятий, тысяча объектов будет отремонтирована и построена», – указал он. Что касается КПП «Гуково», то Хуснуллин указал, что пропускная способность части пунктов была увеличена в шесть-восемь раз. Но согласился, что сделанного недостаточно, поскольку там идет «гигантский поток», и обязался выполнить поручения Путина. В ответ президент заявил: «Я не знаю, как там на других пунктах пропуска, в других местах – я там просто не проезжал. Здесь проехал, посмотрел. Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил». Ранее Путин посетил штабы группировки российских войск на Херсонском направлении и в ЛНР, по дороге лично ознакомившись с обстановкой в этих новых российских регионах.

Путин заявил, что ждет заявку от Камчатки на помощь из-за извержения вулкана 19 апреля 2023, 19:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин ждет от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку о федеральной помощи региону из-за извержения вулкана Шивелуч, об этом он сообщил на совещании с членами правительства. «Предложения свои оформите соответствующим образом, если такая помощь будет нужна. Заранее, своевременно сделайте это», – цитирует его ТАСС. По словам Солодова, он планирует обратиться в правительство для помощи. По его словам, большой объем пепла остается на земле, поэтому необходимо решать вопросы, связанные с дополнительным диспансерным наблюдением групп риска. «Институт пульмонологии буду просить привлечь – и детским оздоровлением, потребуют содействия со стороны правительства РФ», – сказал он. Путин обратил внимание на сообщение Солодова о том, что местные школьники временно переведены на дистанционное обучение. «Если дети в школу не ходят, то значит все-таки угроза здоровью, наверное, есть», – предположил президент и поинтересовался тем, как оценивает ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова. Она заверила, что за ситуацией следят, если необходима будет помощь, она будет оказана. Руководитель края пояснил, что школьников «превентивно на неделю перевели на дистанционный формат», также все домовладения обходят врачи. «Вот это правильно очень. Медики пусть понаблюдают повнимательнее за людьми, наверняка есть люди с какими-то хроническими заболеваниями, на них нужно обратить особое внимание», – посоветовал глава государства. Напомним, извергающийся 11 апреля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил стену пепла высотой около 12 км. Новости СМИ2 Путин поручил «напряженно работать», чтобы выполнить планы по газификации 19 апреля 2023, 18:27 Текст: Ольга Иванова

Профильные структуры должны прикладывать все возможные усилия, чтобы выполнить планы по газификации страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Как сообщает ТАСС, заслушав доклад профильного вице-премьера Александра Новака, он уточнил: «У нас средний уровень газификации в стране к следующему, 2024 году должен достичь 74,7%, да?» Зампред правительства подтвердил эту цифру, добавив, что на 1 января текущего года уровень газификации составлял около 73%. «Надо работать напряженно, чтобы эти планы были реализованы», – ответил Путин. Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков. Также правительству было поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года. Пескова спросили о дополнительных мерах по защите от «арктура» Песков заявил об отсутствии дополнительных мер в Кремле по защите от «арктура» 20 апреля 2023, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

В Кремле решили пока не вводить усиленные меры против нового подвида коронавируса «арктур», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никаких изменений нет [по проведению очных мероприятий с участием президента России Владимира Путина], и каких-то дополнительных мер пока у нас нет», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле действует ряд других противоэпидемических ограничений, меры предосторожности, проводится тестирование на коронавирус. Усиленных мер пока вводить не планируется, заключил он. В середине апреля случаи заболевания вариантом коронавируса «арктур» выявили в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ведомство видит риск роста заболеваемости этим подвидом в конце мая. Новости СМИ2 Путин отметил заслуги ушедших добровольцами в зону СВО муниципальных чиновников 20 апреля 2023, 14:09 Текст: Елизавета Шишкова

Муниципальные чиновники, которые добровольцами отправились в зону спецоперации, показали пример преданности родине, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что эти чиновники отстаивают исторические территории России, передает ТАСС. Глава государства поручил муниципальным чиновникам с теплотой и заботой помогать коллегам из новых регионов. Ранее Путин сообщил, что правительство заканчивает разработку программы развития новых регионов России. Путин потребовал не допускать попустительства при проверке предприятий высокого риска Путин: Попустительства при проверке предприятий высокого риска быть не должно 20 апреля 2023, 14:27 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в четверг на заседании Совета по местному самоуправлению обратил внимание на то, что попустительства при проверке предприятий высокого риска не должно быть, власти в ответе за здоровье и безопасность граждан. «Взыскательность надзорных органов часто оправдана, так как муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, и там никакого попустительства быть не должно. Мы в ответе за здоровье и безопасность людей», – приводит его слова ТАСС. Путин также указал, что контрольно-надзорным органам, прокурорам нужно расширять практику профилактических мер. «Их задача – конечно, не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов устранять проблемы и зоны риска, лучше еще – предотвращать эти риски, обеспечить гражданам безопасность, комфорт, высокое качество услуг», – обратил внимание президент. Также в ходе заседания президент заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь. Глава государства подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в течение многих лет боролись за право быть вместе с Россией. Новости СМИ2 Путин: Жители новых регионов многие годы сражались за право быть с Россией Путин: Жители новых регионов многие годы сражались за право быть вместе с Россией 20 апреля 2023, 14:20 Текст: Ольга Никитина

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в течение многих лет боролись за право быть вместе с Россией, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению. Глава государства отметил, что жители новых территорий «много лет сражались за право быть вместе с Россией». «Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления», – приводит его слова ТАСС. Также президент заявил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь. Путин призвал чиновников не принимать заведомо неисполнимых решений Путин: Чиновники не должны создавать ситуаций, при которых заведомо нельзя исполнить принятое решение 20 апреля 2023, 15:07 Текст: Ольга Никитина

Чиновники не должны доводить до абсурда, вынося заведомо неисполнимые решения, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению, комментируя в том числе контрольно-надзорную деятельность. «Сейчас уже поднимаются вопросы, связанные с налогами, со списаниями определенных штрафов и так далее. Это все вопросы, которые требуют достаточной проработки. Но что совершенно очевидно: мы не должны создавать ситуаций, при которых и исполнить (решение) нельзя, и не исполнить – нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну чего мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма?» – приводит его слова ТАСС. По его мнению, это ведет только к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений. «И даже к дискредитации в известной степени деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных. Ну а чего, они выносят решения, которые исполнить невозможно, и не вынести не могут. С этим нужно, конечно, разобраться», – поставил задачу Путин. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что попустительства при проверке предприятий высокого риска не должно быть, власти в ответе за здоровье и безопасность граждан. Новости СМИ2 Путин: Усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца 20 апреля 2023, 16:17 Текст: Ольга Никитина

Очевидный, как восход солнца, тренд на многополярность в мире будет только усиливаться, заявил президент Владимир Путин. «Этот тренд – тенденция к многополярности в мире – неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать», – приводит его слова ТАСС. По словам российского лидера, наша страна идет своей дорогой и показывает хорошие результаты. Он отметил, что это движение нужно наращивать. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность. Путин призвал не доводить до сюрреализма ситуацию с проверками муниципалитетов Путин призвал не доводить до сюрреализма ситуацию с проверками и штрафами муниципалитетов

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Проверки и штрафы муниципалитетов приводят к снижению качества подготовки и исполнения принятых решений, а также к дискредитации органов власти, в частности контрольно-надзорных, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. «Что совершенно очевидно – то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведет только к одному – к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что это также приводит к дискредитации органов власти, в том числе контрольно-надзорных. Путин призвал разобраться с ситуацией, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин отметил необходимость актуализировать показатели эффективности работы муниципалитетов. По мнению президента, положительный опыт некоторых из них следует распространить на страну. По словам Путина, стоит создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддерживать тех, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создает благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу, передает ТАСС. Глава государства добавил, что сейчас продолжается активное обсуждение проекта нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Путин указал, что ключевую роль в этом обсуждении играет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В ходе дискуссии был выявлен ряд вопросов, которые имеют приоритетный характер. «Необходимо провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, понять объем выполняемых ими задач, оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий», – сказал Путин. Президент подчеркнул, что базовым приоритетом работы властей является повышение благополучия и качества жизни граждан. Он отметил, что люди, когда сталкиваются с проблемами, часто обращаются именно в органы местного самоуправления. Для граждан главное – своевременное решение всех их вопросов, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован. Напомним, ранее в Совфеде заявили, что закон о реформе местного самоуправления сделает органы власти более доступными для граждан, оживит политическую деятельность на местах и запустит обновление кадров на муниципальном уровне. Новости СМИ2 Путин: Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников СВО 20 апреля 2023, 14:02 Текст: Ольга Никитина

Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. «Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть – каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», – приводит его слова РИА «Новости». «Надо также актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления, на их базе создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена», – сказал Путин. Он отметил, что необходимо провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, понять объем выполняемых ими задач, оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий. Также президент выступил за распространение опыта центров управления регионами и на муниципальный уровень. Ранее Путин подчеркивал, что поддержка военнослужащих и их семей должна быть на первом месте для представителей властей при решении связанных со спецоперацией задач. Путин заметил позитивные тенденции в сфере управления в новых регионах России Путин: В новых регионах России пока много проблем в сфере управления, но тенденции позитивные 20 апреля 2023, 15:21 Текст: Ольга Никитина

Управленческую структуру в новых российских регионах постепенно удается наладить, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению. Передав слово руководителю ДНР Денису Пушилину, глава государства поинтересовался: «Денис Владимирович, как у вас дела и как вы видите работу по той теме, которую мы сегодня обсуждаем?» «Проблем, конечно, в новых субъектах в этом смысле гораздо больше, чем у других ваших коллег. Несопоставимо больше, я бы сказал. Совсем другая ситуация. Но тем не менее работа идет, и в целом она идет с позитивным результатом», – приводит его слова ТАСС. Пушилин ответил, что для ДНР сейчас очень интересен опыт субъектов РФ, так как республика девять лет шла по «несколько иному пути». По его словам, во многих регионах есть яркие примеры, ДНР есть чему учиться, передает РИА «Новости». «Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению», – ответил Путин. Кроме того, глава государства заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в течение многих лет боролись за право быть вместе с Россией.

Новости СМИ2 Песков анонсировал заседание Совета по самоуправлению с участием Путина 20 апреля 2023, 13:01 Текст: Алексей Дегтярев

В четверг у президента Владимира Путина запланировано заседание Совета по развитию местного самоуправления и несколько рабочих встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На заседании Совета по развитию местного самоуправления планируется выступление президента, после этого там выступят представители местного самоуправления, а потом – представители федеральных органов власти, сказал Песков, передает ТАСС. Глава Тюмени и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук выступит по теме главных направлений местного самоуправления и его роли в единой системе публичной власти. Его доклад прокомментирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Также среди докладчиков заявлены вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, глава Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян. У президента также значатся несколько рабочих встреч. В случае, если какие-то из них будут открытыми, то Кремль сообщит об этом.