Губернатор Красноярского края Усс сообщил о переходе на новую работу

Александр Усс сообщил, что по предложению президента решил поменять работу

Красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.

Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что при этом ему также предложили заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

«Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», – написал Усс.

Усс стал губернатором Красноярского края в 2018 году, тогда в результате выборов он набрал 60,2% голосов. Срок его полномочий истекает в 2023 году.