Рогов: Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра

Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее «Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье в стране.

«Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС непосредственно в городе Запорожье. Если еще несколько месяцев назад наблюдался антирекорд по уровню воды в Днепре, то сейчас мы близимся уже к противоположным значениям, половодье идет», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вместе с тем заявления о больших убытках и потере ранних сельскохозяйственных культур из-за половодья я считаю значительно преувеличенными. Основную проблему для сельскохозяйственной отрасли сегодня представляют боевые действия», – отметил он.

«Мы прекрасно видим, что украинская армия на подконтрольных России территориях прицельным огнем уничтожает поля с зерновыми культурами, зернохранилища, элеваторы, животноводческие фермы и так далее. Они пытаются целенаправленно создать гуманитарную катастрофу, спровоцировать голод и безработицу», – рассуждает собеседник.

«Кроме того, совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – отметил Рогов.



«Здесь, безусловно, нужно учитывать осадку бронекатеров почти в метр и моторных лодок. А также определить районы акватории для затопления и обеспечить там достаточное количество воды. И, глядя на происходящее сейчас, я допускаю, что подготовка идет именно к этому», – заключил собеседник.

Ранее украинские СМИ сообщили о грозящем стране рекордном половодье. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года».

СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств, – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.

На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр. «Противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – сказал собеседник.