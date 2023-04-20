Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал об опыте посещения зоны СВО

Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о работе учебно-тренировочного центра «Патриот» и опыте посещения зоны СВО

Победитель конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и член клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Сергей Жестянников рассказал о работе учебно-тренировочного центра «Патриот» в Вологодской области, а также о мерах поддержки участников СВО.

По его словам, еще в 2019 году совместно с руководством ДОСААФ приняли решение о необходимости практической площадки для патриотического воспитания детей.

Так, первые сборы прошли для обучающихся школ Вологодского округа. Активное партнерство с клубами по стратегическим играм лазертаг и фаертаг, заинтересованность инструкторов и воспитателей привели к масштабированию сборов за пределы округа.

Также появился интерес в участии у обучающихся школ и других муниципалитетов не только Вологодской области, но и других регионов. После объявления частичной мобилизации к обучающимся присоединились группы взрослых.

«Мужчины просили «освежить» знания, полученные во время службы в армии в случае мобилизации», – рассказал он.

Жестяников отметил, что на данный момент проведено пять сборов по тактической медицине, тактике ведения боя, управлении БПЛА, сборке-разборке АК-74, РХБЗ, инженерной подготовке. Обучение уже прошли более 150 человек. Среди них были и мобилизованные, и добровольцы.

По его словам, они также планируют сделать парк – в нем разместят экспозиции с военной техникой, подготовят зоны реконструкции исторических событий, оборудуют тренировочные и спортивные локации. Кроме того, подготовят модули для проживания, оборудуют кухню. В парке можно будет проводить военно-полевые сборы.

«Разобраться, в чем реально нуждаются бойцы, практически невозможно со стороны, из кабинета. Поэтому я ездил в зону СВО несколько раз. Материально-техническая база в зоне СВО стала значительно лучше, сейчас в приоритете закупка дронов и другого оборудования. Также отвезли более одной тысячи кубометров леса, экскаватор, чтобы укреплять позиции, два автомобиля, тепловизоры, квадрокоптеры, на общую сумму более 15 млн рублей, объемом около 45 тонн», – заключил победитель конкурса «Лидеры России».