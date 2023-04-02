Ребенок утонул в бассейне спорткомплекса в Москве

Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, 1 апреля в одном из спортивных комплексов на севере Москвы во время посещения бассейна скончался семилетний мальчик, передает РИА «Новости».

Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Она добавила, что сейчас следователи осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также изучают служебные документы. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в аквапарке в Астрахани пятилетний мальчик погиб, прыгнув во взрослый бассейн.