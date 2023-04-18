Задержан нападавший на детей в парке Москвы педофил

Задержан подозреваемый в приставаниях к маленьким девочкам в столичном парке, он пытался совратить 11-12-летних детей, заявила старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Подозреваемому 51 год, 15 апреля его заметили в одном из парков на севере города, он схватил 12-летнюю девочку и совершил «действия сексуального характера», пояснила Иванова, передает РИА «Новости».

После этого мужчина накинулся на другую 11-летнюю девочку и попытался сделать то же самое, но не смог, поскольку ребенок оказал «активное сопротивление».

Ему предъявили обвинение, в ходе допроса он признал вину. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и покушении на насильственные действия сексуального характера.

Следствие намерено запросить в суде ареста для подозреваемого.

Осенью в Ленинградской области задержали педофила и его сообщницу, СМИ сообщали, что девушка якобы заманивала детей к мужчине за деньги.