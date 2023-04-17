Председатель совета директоров МТС Евтушенков покинул свой пост

Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, до этого он был внесен в санкционные списки Британии, говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что Евтушенков уведомил компанию о добровольном сложении с себя полномочий председателя члена совета директоров ПАО «МТС», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи Евтушенковой и его детей Феликса и Татьяны. После этого Феликс покинул совет директоров Ozon.