ЦБ допустил использование криптовалюты во внешних расчетах

Глава ЦБ Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента

Центробанк может начать использовать криптовалюту во внешних расчетах в качестве эксперимента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Набиуллина пояснила, что внутри страны криптовалюта не должна использоваться, а для внешних расчетов предполагается, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима, передает ТАСС.

По ее словам, предполагается создание специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности. Она подчеркнула, что это касается не только криптовалюты, которая в глобальных системах работает, но и нормальных цифровых финансовых активов, которые по данному закону могут вращаться, а также предполагается отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов.

Как указал зампред ЦБ Алексей Гузнов, в настоящее время с правительством обсуждается, через какие организации будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности. Он добавил, что в рамках экспериментального правового режима будет делаться анализ, какого рода организации это могут быть, а сейчас ведется дискуссия вместе с правительством, чтобы была понятна их сфера деятельности, какими банками они обслуживаются, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью.

По его мнению, на первом этапе в качестве такой организации может выступить компания с госучастием. Гузнов допустил, что в последующим могут быть и частные компании.

Ранее в Госдуме заявили, что майнинг в России необходимо легализовать, поскольку он принесет в бюджет миллиарды рублей.