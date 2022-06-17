Депутат: Легальный «майнинг по-русски» принесет в бюджет миллиарды

Российские майнеры, оказавшись вне правового поля, незаконно подключатся к сетям и воруют электричество. Необходимо легализовать майнинг в России, который принесет в бюджет миллиарды рублей, заявил депутат Госдумы Антон Ткачев на Петербургском экономическом форуме.

По его словам, по российским городам ездят фуры с дата-центрами, подъезжают ночью к сетям, получают электроэнергию, майнят на постоянной основе, подзаряжает генераторы, а потом поскорее переезжают в другой район или область, пока их не поймали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ткачев считает, что «работу» майнеров можно и нужно легализовать. Он также указал, что в России огромный профицит энергоресурсов, предприятия и население потребляет только 30% генерируемой в нашей стране электроэнергии.

«Если, например, легализовать и ввести налог на майнинг в Красноярском крае, по самым скромным подсчетам бюджет региона пополнится на 30 млрд рублей. Никому ненужный профицит электроэнергии монетизируется в деньги на дороги, образование, здравоохранение и модернизацию электросетей», – отметил депутат.

Он также напомнил, что весной депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект «О майнинге в Российской Федерации».

«Самое главное для нас сейчас – не зарегулировать этот бизнес, а в идеале дать майнерам годовую амнистию, чтобы они постепенно выходили из тени. Думаю, уже в этом году мы совершенно точно узнаем, что такое легальный майнинг по-русски», – подытожил Ткачев.

Ранее в Минэнерго поддержали легализацию майнинга в России.