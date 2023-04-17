В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву

Москва считает вопиющим случаем фактическую экспроприацию Чехией модернизируемых в этой стране принадлежащих Марокко танков для передачи их Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Отвечая на вопрос о передаче Чехией принадлежащих Марокко танков Украине, он заявила, что в Праге не стесняются нарушать базовые нормы регулирующего торговлю оружием международного права, а также захватывать чужую собственность, передает ТАСС.

Захарова добавила, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью ВПК фашистской Германии, регулярно снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР.

Ранее алжирское издание Menadefence сообщило, что Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.