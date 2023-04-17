VK объявила о новой политике по развитию компании

VK приняла политику по собственному развитию, в ней постулируются принципы в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), сообщили в пресс-службе компании.

Политика в области устойчивого развития систематизировала деятельность, которую VK ведет с 2013 года, документ объединяет все инициативы компании в области ESG, делая работу VK в этом направлении более прозрачной для всех аудиторий, приводятся слова менеджера по устойчивому развитию VK Ксении Топорковой на сайте VK.

Политика подробно описывает подходы, применяемые в VK по трем направлениям, входящим в понятие «устойчивое развитие» (ESG): экология, социальная ответственность и корпоративное управление.

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду компания внедряет модели ответственного природопользования. В частности, VK разработала и внедрила собственное решение VK HR Tek, позволяющее перейти на кадровый электронный документооборот и отказаться от обмена бумажными копиями. В 2022 году сервис стал доступен другим компаниям.

В политике отражено участие VK в развитии благотворительности в России через сервис «Добро Mail.ru» и собственный фонд «Код Добра». Сервис и фонд помогают пользователям и компаниям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делают благотворительность проще и доступнее. Сейчас на «Добре Mail.ru» 247 фондов и более 3340 успешно завершенных проектов по сбору помощи.

Еще один важный элемент политики – повышение цифровой доступности продуктов и сервисов VK. В конце 2022 года мобильные приложения «Почты Mail.ru» и «Одноклассников» получили сертификат инклюзивного проекта Everland, подтверждающий их доступность для незрячих пользователей.