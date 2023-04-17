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VK объявила о новой политике по развитию компании
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VK приняла политику по собственному развитию, в ней постулируются принципы в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), сообщили в пресс-службе компании.
Политика в области устойчивого развития систематизировала деятельность, которую VK ведет с 2013 года, документ объединяет все инициативы компании в области ESG, делая работу VK в этом направлении более прозрачной для всех аудиторий, приводятся слова менеджера по устойчивому развитию VK Ксении Топорковой на сайте VK.
Политика подробно описывает подходы, применяемые в VK по трем направлениям, входящим в понятие «устойчивое развитие» (ESG): экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду компания внедряет модели ответственного природопользования. В частности, VK разработала и внедрила собственное решение VK HR Tek, позволяющее перейти на кадровый электронный документооборот и отказаться от обмена бумажными копиями. В 2022 году сервис стал доступен другим компаниям.
В политике отражено участие VK в развитии благотворительности в России через сервис «Добро Mail.ru» и собственный фонд «Код Добра». Сервис и фонд помогают пользователям и компаниям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делают благотворительность проще и доступнее. Сейчас на «Добре Mail.ru» 247 фондов и более 3340 успешно завершенных проектов по сбору помощи.
Еще один важный элемент политики – повышение цифровой доступности продуктов и сервисов VK. В конце 2022 года мобильные приложения «Почты Mail.ru» и «Одноклассников» получили сертификат инклюзивного проекта Everland, подтверждающий их доступность для незрячих пользователей.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
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Американский актер Морган Фриман заявил, что считает термин «афроамериканец» оскорбительным.
Фриман признался, что не понимает, почему большинство людей использует именно это слово. Он напомнил, что темнокожих называли по-разному, «вплоть до слова на букву «н», но слово «афроамериканец», которое сейчас все используют, кажется актеру оскорбительным, пишет Deadline.
Также он возмутился проведением месяца «черной истории», в рамках которого в США говорят о важнейших людях и событиях в истории африканской диаспоры. «Ты собираешься свести мою историю к месяцу?» – приводит слова Фримана RT.
Кроме того, актер заявил, что большинство темнокожих людей в США – «дворняги», то есть смешанной крови. Также его возмущает, что об Африке в США принято говорить так, будто это одна страна, «тогда как это такой же континент, как, например, Европа».
Напомним, в декабре 2022-го ученые Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку это не вписывается в политическую корректность.
Газета ВЗГЛЯД писала, что России пора придумать американцам новое имя.
Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Глава ЕЦБ назвала возможный дефолт в США мировой катастрофой
Глава ЕЦБ Лагард: Дефолт в США стал бы катастрофой и повлек серьезные негативные последствия для всего мира
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что администрация Соединенных Штатов якобы не может допустить дефолт в США, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Лагард заявила в эфире американской телекомпании CBS, что просто не может поверить, что власти США допустили бы такую серьезную катастрофу, как дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов. По ее словам, это невозможно и она не может поверить, что это могло бы произойти, передает ТАСС.
Вместе с этим глава ЕЦБ подчеркнула, что если бы дефолт произошел, то были бы очень, очень негативные последствия не только для Соединенных Штатов, где возник бы кризис доверия, но и для всего мира. Лагард заявила, что этот вопрос имеет в США политический характер. При этом она выразила мнение, что есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
Onet: Россияне нашли способ обойти запрет на полеты над Польшей с помощью турецких авиалиний
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Российские туристы спокойно пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и над Польшей, пишет портал Onet.
Согласно информации издания, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других российских городов спокойно пролетали в польском небе, «несмотря на введенные санкции». Поляки недоумевают, как это возможно, передает РИА «Новости».
Интернет-издание отмечает, что столь крупная и часто используемая туристам и авиакомпания как, к примеру, Turkish Airlines, все еще летает в Россию. «Только за сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут проходит через Августов, Люблин, Белосток и Жешув», – сообщается в материале.
Onet сетует, что несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов, граждане РФ « все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу».
Напомним, средиземноморское побережье Турции является одним из самых популярных направлением для российских туристов. Власти Турции рассчитывают, что недавно произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на турпотоке.
Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета
В Минобороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты, вероятнее всего, они готовят провокационный сюжет.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что данные о прибытии журналистов предоставила радиоразведка. Уточняется, что журналисты, вероятнее всего, готовят провокационный видеосюжет о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Пасху обстреляли село в Белгородской области.
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии
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Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии, передает ТАСС.
Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании.
Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда.
«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
Ранее гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
Российские силы освободили два квартала в Артемовске
МО: Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
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Российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что отрядами «Вагнера» освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовска. Российские Воздушно-десантные войска, по словам официального представителя военного ведомства, сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным МО РФ, потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 145 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, а также РСЗО «Ураган».
На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, как сообщает Минобороны, российские Вооруженные силы уничтожили более 45 украинских военных. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР). Также ВСУ потеряли два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщил генерал.
Также, по словам Конашенкова, в районе Новодонецкого (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
Российские ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Сбиты четыре украинских дрона.
Южная группировка войск, сообщил Конашенков, поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады, которая пыталась контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка (ДНР).
На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, уничтожили свыше трех десятков украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 127 районах.
В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Адвокат раскрыл схему хищения денег со счетов Митволя в ОАЭ
Адвокат Митволя подтвердил, что со счета клиента была похищена «значительная сумма»
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Адвокат председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, подтвердил, что со счета одного из банков Дубая у его доверителя похищена «значительная сумма денег».
Как рассказал адвокат Александр Обозов, Митволь стал жертвой преступления со стороны группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам стали недоступными, чем и пользуются мошенники, передает ТАСС.
По словам юриста, в банк, расположенный в одном из арабских эмиратов, в котором у Митволя открыт банковский счет, явилась женщина и предъявила доверенность, нотариально удостоверенную одним из известных нотариусов Смоленска, на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Митволя, якобы выданную им самим.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
СК начал проверку заявления Митволя о хищении 150 тыс. долларов в ОАЭ
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о хищении 150 тыс. долларов
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по заявлению Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, о хищении у него более 150 тыс. долларов США, передает ТАСС.
Также, по данным следствия, в ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы. При этом в российских правоохранительных органах уточнили, что в России (по месту изготовления доверенности, по которой в Дубае были сняты со счета деньги Митволя) уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
Bloomberg: Финансовая помощь Украине вызвала гнев у глобального Юга
Выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга, заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм.
По его словам, фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ становится недовольство Глобального Юга и это стало серьезной проблемой для Запада, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию, передает URA.RU.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что выделение киевскому режиму 15,6 млрд долларов одобрил исполнительный совет МВФ.